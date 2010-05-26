Eroğlu ve Hristofyas ilk kez buluştu

T24 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yarın başlayacak Kıbrıs müzakereleri öncesinde, bu akşam yemekte bir araya geldi.



Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın davetiyle, Lefkoşa ara bölgedeki Chataux Status Restaurant'daki yemeğe, eşleri Meral Eroğlu ve Elsi Hristofyas'la geldi.



Tanışma niteliğindeki yemeğe, liderlerin Kıbrıs müzakerelerindeki özel temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu da eşleriyle birlikte katıldı.



Eroğlu soru üzerine bunun sosyal içerikli bir yemek olduğunu söyledi, Hristofyas da bugün sadece konuşmak için bir araya geldiklerini, görüşmelere yarın başlayacaklarını söyledi.



Yemek sonrasında da resmi bir açıklama yapılması beklenmiyor.





