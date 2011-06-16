-EROĞLU VE HRİSTOFYAS GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 16.06.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamında yaptığı görüşme sona erdi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, liderlerin bugünkü görüşmede, ''muhtemel bir anlaşma sonrasında kurucu devletlerin anlaşma yapma kapasitesi, federal devletin yetkileri de dahil olmak üzere 'Yönetim ve Güç Paylaşımı' başlığının pek çok yönünü ele aldığını'' söyledi. Görüşmede, 7 Temmuz'da BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile Cenevre'de yapılacak görüşmenin de ele alındığını belirten Downer, liderlerin bir sonraki görüşmesinin 21 Haziran Salı günü saat 10.00'da yapılacağını açıkladı. -ANKARA'YI ZİYARET EDECEK- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Downer, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kıbrıs konusunu görüşmek üzere yarın Ankara'ya gideceğini bildirdi. Türkiye'de yapılan genel seçimlerin ardından müzakerelerdeki gidişatı, 7 Temmuz Zirvesi önce Ankara ile görüşülmesinin önemli olduğunu ifade eden Downer, görüşmede, ana konular başta olmak üzere taraflar arasındaki farklılıklar, 7 Temmuz zirvesi ve sonrası hakkındaki görüşlerinin ele alınacağını kaydetti. Yunanistan'ı da uygun bir tarihte ziyaret edeceğini belirten Downer, Türkiye ile Yunanistan hükümetleriyle devamlı temasta olduğunu, iki ülkenin de süreçte yapıcı rol üstlendiğini söyledi.