-Eroğlu ve Hristofyas buluştu LEFKOŞA (A.A) - 26.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugün 5. kez bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgede bulunan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Liza Buttenheim'in ikametgahındaki görüşmeye, Ada'ya dün gelen, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer de katılıyor. Yoğunlaştırılmış müzakereler kapsamında Salı günkü son görüşmeye kadarki ilk dört görüşmede ''Yönetim ve Güç Paylaşımı'' başlığını ele alan liderlerin, bugünkü görüşmede başka bir başlığa geçmesi ve 'toprak' konusunu ele alması bekleniyor. 25 Temmuz'da yoğunlaştırılmış görüşmelere başlayan liderler, 21 Ekim'e kadar planlanmış 19 görüşme yapacak. Liderler, yoğunlaştırılmış görüşmeler sonunda, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile New York'da 4. üçlü görüşmeyi yapacak.