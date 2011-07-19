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Dünya

EROĞLU VE HRİSTOFYAS BİR ARAYA GELDİ LEFKOŞA (A.A)

19 Temmuz 2011 13:43

-EROĞLU VE HRİSTOFYAS BİR ARAYA GELDİ LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında, bugün bir araya geldi. Liderler, 7 Temmuz'da Cenevre'de BM Genel Sekreteri'nin katılımı ile yapılan üçüncü üçlü Kıbrıs zirvesinden sonra ilk kez görüşüyor. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'in Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılan görüşmede, yeni dönemde yoğunlaştırılması planlanan sürecin nasıl götürüleceğinin ele alması bekleniyor. Görüşmeye, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ie Özel Temsilci Buttenheim de katılıyor. Cenevre'de, müzakerelerin yoğunlaştırılması ve Ekim ayında New York'ta dördüncü üçlü görüşmenin yapılması kararlaştırılmıştı.

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