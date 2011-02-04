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EROĞLU VE HRİSTOFYAS 9 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A)

04 Şubat 2011 22:16

-EROĞLU VE HRİSTOFYAS 9 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A) - 04.02.2011 - Kıbrıs Konusunda 26 Ocak'ta Cenevre'de yapılan zirvenin ardından bugün, liderlerin temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu bir araya geldi. Liderler arasında 9 Şubat çarşamba günü yapılacak görüşmeye hazırlık çerçevesinde görüşen Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu, müzakere başlıklarından Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomi başlıklarını ele aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, AB ve Ekonomi başlıklarını ele aldıklarını, ayrıca Cenevre öncesinde Kıbrıs Türk tarafının yaptığı bazı somut önerilere Rum tarafının bugün yanıt verdiğini söyledi, ancak detay vermedi. Görüşmelere ''toprak'' konusuyla devam edileceğine ilişkin Rum basını kaynaklı haberleri de yorumlayan Özersay, şöyle konuştu: ''Kıbrıs Türk tarafının, 'toprak' başlığının sürecin son aşamasında ele alınması gerektiğine ilişkin pozisyonu herkes tarafından iyi biliniyor. Cenevre'de de bu durumu değiştirecek herhangi bir karar alınmadı. Kıbrıs Türk tarafının somut önerileri kabul edilmiş olsaydı, bugün süreç çok daha farklı bir noktaya gelebilirdi. Bugünkü görüşmede de herhangi bir şekilde toprak konusu ele alınmadı.'' KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında 9 şubatta görüşecek.

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