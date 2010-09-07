-EROĞLU VE HRİSTOFYAS 4. KEZ BİR ARADA LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan müzakereler kapsamında bugün dördüncü kez bir araya geldi. Lefkoşa ara bölgede, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in de katıldığı görüşmede mülkiyet konusu ele alınacak. Liderler, 23 Haziranda yaptıkları son görüşmede, mülkiyetle ilgili yeni öneriler sunmuştu. Rum basınında, mülkiyet başlığında Eroğlu'nun tazminatın, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da toprak iadesinin öne çıkarılması yönünde çaba harcadığı belirtilmişti. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, 28 Haziranda New York'ta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmüş ve Kıbrıs Türk tarafının yıl sonuna kadar soruna çözüm bulunması yönündeki isteğini belirterek, eylül ayında Hristofyas'ın da katılımıyla üçlü görüşme yapılmasını önermişti.