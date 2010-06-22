Eroğlu ve Hristofyas 3.kez bir araya gelecek

T24-



Liderler, Lefkoşa ara bölgede saat 10.00'da başlayacak görüşmede, mülkiyet konusunu ele almaya devam edecek.





Son olarak 15 Haziranda yapılan görüşmede, mülkiyet konusunda karşılıklı sunumlar yapılmış ve o tarihten sonraki dört görüşmenin tarihi belirlenmişti.





Liderler, yarınki görüşmeden sonra 9, 22 ve 28 Temmuzda yeniden bir araya gelecekler.