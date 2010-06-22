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Dünya

Eroğlu ve Hristofyas 3.kez bir araya gelecek

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında yarın üçüncü kez bir araya gelecek.

22 Haziran 2010 03:00

T24- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında yarın üçüncü kez bir araya gelecek.


Liderler, Lefkoşa ara bölgede saat 10.00'da başlayacak görüşmede, mülkiyet konusunu ele almaya devam edecek.


Son olarak 15 Haziranda yapılan görüşmede, mülkiyet konusunda karşılıklı sunumlar yapılmış ve o tarihten sonraki dört görüşmenin tarihi belirlenmişti.


Liderler, yarınki görüşmeden sonra 9, 22 ve 28 Temmuzda yeniden bir araya gelecekler.

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