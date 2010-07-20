-EROĞLU VE BOZER KILIÇDAROĞLU'NU KABUL ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayrı ayrı kabul ettiler. Cumhurbaşkanı Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC ile CHP arasında iyi bir diyalog bulunmasından dolayı CHP'nin Kıbrıs konusundaki görüşlerinin iyi bilindiğini kaydetti. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik başlatılan müzakere sürecinin mülkiyet konusu ile sürdürülmesi kararı alındığını anımsatan Eroğlu, müzakerelere mülkiyet gibi zorlu bir konu ile devam etmenin Kıbrıs Rum yönetiminin arzusu olduğunu, kendisinin ''uzlaşmaz'' olarak addedilmesinden dolayı bu fikre karşı çıkmadığını anlattı. Rum kesininin görüşmelerde takvim önerisini kabul etmediğini belirten Eroğlu, geçmişte üretilen antlaşma metinlerinin tümünün Rum tarafınca reddedildiğini, buna rağmen AB'ye alınan kesimin Kıbrıs Rum tarafı olduğunu, diğer taraftan KKTC'ye yönelik izolasyonların sürdüğünü ifade etti. -MECLİS BAŞKANI BOZER- Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer de 20 Temmuz gibi özel bir günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin başkan ve üyelerini KKTC’de görmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bozer, 20 Temmuz’un sadece Kıbrıs Türkü’nün bayramı değil, Kıbrıs sorununun müşterek olarak yürütüldüğü Anavatan Türkiye’nin de bayramı olduğunu ifade etti. KKTC’nin, Kıbrıs Türkü'nü yaşadığı topraklar üzerinde daha kalıcılaştırmak amacıyla ilan edildiğini ifade eden Bozer, KKTC’de demokrasinin ve ekonominin iyi bir noktaya geldiğini, ancak Kıbrıs Türk halkının huzurlu olmasına rağmen uluslararası hukuk açısından bir barış antlaşmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı. Görüşmelerden çok ümitli olmadığını ifade eden Bozer, Kıbrıs Rum tarafının, son dönemde KKTC’de inşa edilen bir otelin açılışına davet edilen dünya çapında ünlü bir şarkıcının gelişini engellemesine işaret etti ve ''Bir şarkıcının dahi bizim ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar'' dedi. -KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP'nin önemli liderlerinden Bülent Ecevit'in 1974'te başlattığı Barış Harekatının amacına ulaştığını söyledi. KKTC'nin parlamentosu, demokrasisi ve yasalarıyla pek çok ülkeye örnek olabilecek bir ülke olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, KKTC'nin içinde bulunduğu zorlukları aşmak için sergilenen kararlı ve istikrarlı tutumun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Derviş Eroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla tebrik eden ve yeni görevinde başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, KKTC'nin gelişmesi, güçlenmesi ve uluslararası alanda karşılaşılan sorunların aşılmasında destek olmanın görevleri olduğunu ifade etti. Kıbrıs Türkünün haklı bir davası bulunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, KKTC’yi kalkındırmanın herkesin görevi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''İnancımız şu; KKTC tarihte yerini ve önemini alacak. Kararlılık gerekiyor. Sonuçta hedef belli, sizin bir bayrak, parlamento, halk, güçlü bir demokrasiniz var'' dedi. Ziyaretlerde, Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay ve CHP Milletvekili Tansel Barış eşlik etti. -KKTC BAŞBAKANI KÜÇÜK- KKTC Başbakanı İrsen Küçük de Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Başbakan Küçük, kabulde yaptığı açıklamada, mutlu günlerinde Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanını KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başbakan Küçük, Kıbrıs konusunda hükümet yanında muhalefet yetkililerinin de desteğini almaktan mutlu olduklarını bildirdi. -RAUF DENKTAŞ'IN AÇIKLAMASI- Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da ziyaret etti. KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş da CHP Genel Başkanının görevi devraldıktan sonra ilk ziyaretini KKTC'ye yapmasından müteşekkir olduklarını ifade ederek, bunun sadece Kıbrıs Türklerine değil, dünyaya da önemli mesaj verdiğini söyledi. ''Bu mesaj, Türkiye'nin ve Türkiye'deki partilerin KKTC'yi var olan bir devlet olarak kabul ettikleri ve etmeye devam edecekleridir'' diyen Denktaş, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in bugünkü tören konuşmasında da bunu vurguladığını, bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti. ''Bu konuda biz, partilerin TBMM'de oybirliğiyle aldıkları kararı milli Kıbrıs görüşü olarak kabul etmekteyiz'' diyen Denktaş, bugün bunun teyidini görür gibi olduğunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. -KILIÇDAROĞLU- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin genel başkanlarının ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC'ye yapma geleneğine uygun olarak kendisinin de KKTC'ye verdikleri önemin göstergesi olarak, ilk ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini kaydetti. Partisinin eski genel başkanı ''barış harekatının efsanevi lideri'' merhum Bülent Ecevit'in de burada emeği, çabası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramında KKTC'de bulunmak ve bu mutlu günü Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaktan mutlu olduklarını ifade etti