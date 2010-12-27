-EROĞLU, ÜLKESİNE DÖNDÜ LEFKOŞA (A.A) - 27.12.2010 - Ankara'da kalp ameliyatı geçiren KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bugün taburcu olmasının ardından özel uçak ''ATA'' ile KKTC'ye döndü. Cumhurbaşkanı Eroğlu'nu, Ercan Havaalanı'nda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, bakanlar, milletvekilleri Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, diğer üst rütbeli komutanlar, belediye başkanları, askeri ve sivil yetkililerle kalabalık bir halk topluluğu alkışlarla karşıladı. Protokolün elini tek tek sıkan Eroğlu, apronda VIP Salonu önünde kurulan kürsüden kendisini karşılayan halka hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı. KKTC'den ayrılırken ''Allah'a ısmarladık'' diyerek ayrıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Ama bu Allah'a ısmarladık, gidip de gelmek için söylenmişti. Çok şükür bugün, çok değerli kalp cerrahlarının marifetiyle ve sizlerin duyasıyla, sağlıklı bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmüş bulunuyorum. Kısa bir zaman içerisinde yine eski aktif görevim içerisinde olacağımdan emin olabilirsiniz'' dedi. 3-5 gün dinlenmenin ardından yine eskisi gibi ele ele gönül gönüle görevini yerine getirmeye çalışacağını kaydeden Eroğlu, kendisini karşılamaya gelenlere, ''Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum'' dedi. -''AMELİYAT GEÇİRMEMİŞ GİBİ SAĞLIKLI DÖNDÜM''- Doktorunun ''bir müddet dostlarını kucaklamaktan vazgeç, bu işi biraz zamana bırak, neticede kalp ameliyatı geçirdiniz'' dediğini aktaran Eroğlu, ''Ama çok şükür ameliyat geçirmemiş gibi, sağlıklı bir şekilde ülkeme dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize gösterdiğiniz ilgi ve savgıden dolayı teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Halkla hep birlikte olduğunu, uzun dönem mücadele ettiklerini kaydeden Eroğlu, ''Yarın da birlikte olacağız. Yarın davamıza sahip çıkmak için daha güçlü şekilde birbirimize sarılıp, davamızı ileri götürmeye, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda onuruyla, gururuyla yaşayacağı bir anlaşma arayışı içerisinde olacağız'' dedi. Eroğlu, sağlıklı bir şekilde memleketine dönmüş olmak kadar halkın gösterdiği ilgi ve sevginin de kendisini çok memnun ettiğini ifade ederek, kendisini karşılayanlara teşekkür etti.