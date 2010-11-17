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EROĞLU ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A)

17 Kasım 2010 13:57

-EROĞLU ÜÇLÜ ZİRVE İÇİN ABD'YE GİTTİ İSTANBUL (A.A) - 17.11.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile yarın yapacağı üçlü görüşme için New York'a gitti.  THY'ye ait uçakla ABD'ye hareket eden KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali yardımcısı Hikmet Çakmak ve KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Servet Dorak uğurladı. Eroğlu'na, New York temasları sırasında Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mustafa Tokay, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Kudret Özersay eşlik edecek.

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