Eroğlu: UBP anlaşmadan, çözümden yana

KKTC'de dün yapılan genel seçimleri birinci sırada tamamlayan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, "KKTC ve UBP olarak büyük bir demokrasi sınavından başarıyla geçtiklerini" söyledi.



Seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra Lefkoşa, Sarayönü meydanındaki UBP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Eroğlu, "Ülkenin büyük sorunları bulunduğunu ve bu nedenle kendilerinin de büyük sorumluluk altına girdiğini" ifade ederek, "büyük sorun, büyük sorumluluk demek, ama KKTC halkının desteğiyle altından kalkacağız" dedi.



Eroğlu, "Zor şartlarda seçime girdik, önce parti kurultayı, ardından da erken seçimler" diyerek, kurultayda UBP'yi iktidara taşıma sözü verdiğini ve bunu başardığını ifade etti.



‘Herkesi kucaklayarak yürüyeceğiz’



"Türkiye'nin desteğiyle bir devlet kurduk ve güvenle, huzurla yaşıyoruz" diyen Eroğlu, şimdi birlik ve beraberlik zamanı olduğunu ve herkesi kucaklayarak, yürümeye devam edeceklerini kaydetti.



Eroğlu, meydanı dolduran ve kendilerini kutlayan herkese teşekkür etti ve halkı taşkınlık yapılmaması konusunda uyardı.



‘Yasadışı eylemin içinde olmadım’



"Seçim arefesinde fazla konuşanların olduğunu ve söylenmemesi gereken sözler kullanıldığını" ifade eden Eroğlu, bu seçimde yalanların da söylendiğini ve kendilerinin bu yalanlara kızdıklarını belirtti.



UBP Genel Başkanı olarak, hiçbir yasa dışı eylemin içinde olmadığını ve olmasının mümkün olmadığını söyleyen Eroğlu, "ancak çamur at izi kalır mantığıyla söylenenlerin artık geride kaldığını, şimdi ulusal birlik zamanının geldiğini" dile getirdi.



‘Alnı açık, huzurlu bir anlaşma arayacağız’



Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına da değinen Eroğlu, eşit ve onurlu, haklarını masada bırakmadan, kazanılmış hakları koruyacak bir anlaşmanın yolunu arayacaklarını belirterek, sadece Rumların değil, Kıbrıs Türk halkının da istediklerinin olmasıyla bir anlaşma olabileceğini belirtti.



UBP'yi "anlaşma istemez ve AB karşıtı" diye göstermeye çalışanlar olduğunu savunan Eroğlu, ancak kendilerinin doğrusunu anlatmaya çalıştığını ve halkın da bunu anlayarak kendilerini iktidara taşıdığını söyledi.



Eroğlu, "müzakere masasında daha güçlü bir ele sahip olmak için güçlü bir hükümet ve güçlü bir ekonomi sağlayacaklarını" belirterek, "dolayısıyla, bu topraklarda Rum'un insafında yaşayacakmış gibi değil, alnı açık, rahat, huzur içinde yaşanacak bir anlaşma arayacaklarını ve Türkiye'nin de bundan farklı düşündüğünü tahmin etmediğini" kaydetti.



"Zor şartlarda, dar olanaklarla güzel bir seçim geçirdiklerini' ifade eden Eroğlu, "KKTC insanına ve demokrasisine layık bir seçim oldu. UBP iktidarı herkese hayırlı olsun" diye konuştu.



Eroğlu'nun konuşması sırasında "Başbakan Eroğlu", "Seninle gurur duyuyoruz" sloganları atıldı.



