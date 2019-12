-EROĞLU: TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ YAŞAMSAL LEFKOŞA (A.A) - 26.04.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''Anavatan Türkiye ile ilişkilerin kendileri için stratejik ve yaşamsal olduğunu'' vurgulayarak, ''Bu ilişkilerin zedelenmemesi, zedelemek isteyen provokatörlere fırsat verilmemesi duyarlı herkesin ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse anavatan Türkiye siyasetçilerinin, yöneticilerinin başta gelen görevi olmalıdır'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, göreve başlayışının 1. yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarına resepsiyon verdi. Eroğlu, resepsiyonda yaptığı konuşmada, uzun yıllar siyasetin içinde olan birisi olarak Cumhurbaşkanlığı görevini halkının, devletinin, ülkesinin en fazla yararına olabilecek şekilde yerine getirmeye çalıştığını vurguladı. ''Yıl dönümleri, biz halkın oyları ile göreve gelen siyasetçiler için aynı zamanda bir anımsatma ve hesap verme günleridir'' diyen Eroğlu, bazı noktalarda eleştirilse de halkın her kesiminin görüşlerini duymak, öğrenmek, dikkate almak istediğini belirtti. Eroğlu, ''Tabii ki insanlığın genel yararını, bölge barışını da önemsiyorum ama ön planda halkımızın, ulusumuzun çıkarlarını tutuyorum'' dedi. Ekip olayına büyük önem verdiğine, birlikte çalıştığı arkadaşlarının da ekip ruhuna sahip olmalarına özen gösterdiğine işaret eden Eroğlu, ''Kıbrıs Türk halkının birliğini sağlamanın, halkımızın her türlü sorununa ilgi göstermenin en temel görevlerimden birini oluşturduğunun bilinci ile hareket ediyorum. Takdir cefakar, vefakar, her şeyin en iyisine layık halkımızındır'' diye konuştu. -''RUMLAR HALA DAHA 1974 ÖNCESİNE DÖNMEYİ HAYAL EDİYOR''- Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, Rumların hala 1974 öncesine dönmeyi hayal ettiğine işaret ederek, görev süresi içinde sabırla ve kararlılıkla halkın haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı. Eroğlu şöyle devam etti: ''Şunu bir kez daha benim dönemimde de yaşamaktayız; maalesef Rum komşularımız hala 1974 öncesine dönüşü hayal ediyor. Hala Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devam edeceği, şimdi Ada'nın Güneyinde var olan egemenliklerini adanın tümüne yayabilecekleri hayali ile görüşme masasına geliyorlar. Bu anlayışla bir yere varılamaz. Eğer var olan gerçekler temelinde bir anlaşmaya hazır durumdaysalar gelsinler bir takvimleme ile yoğun bir çalışma içine girelim ve sonuca ulaşalım. Ama Kıbrıs Türk halkı olarak şunu bilelim ki hakkımızı, hukukumuzu Rum tarafına ve dünyaya tescil ettirmemiz için sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz. Eğer haklıysak ki yüzde yüz haklıyız, er ya da geç başaracağız. Ben görev sürem içinde sabırla ve kararlılıkla halkımın haklarını savunmaya devam edeceğim.'' -İÇ HUZUR, EKONOMİK GELİŞME VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER- Cumhurbaşkanı Eroğlu, bir başka önemli konunun ise Kıbrıs Türkünün iç huzuru, ekonomik gelişmesi ve Anavatan Türkiye ile iyi-güzel ilişkilerin devam ettirilmesi olduğunu vurgulayarak, öncelikli konunun ekonominin sıkıntılarının aşılması olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, şunları kaydetti: ''Halkımızın son 3-4 yıldır ekonomik anlamda rahat nefes alamadığını iyi biliyorum. Bunda uluslararası alanda yaşananların ve bizim kendimize özgü sorunlarımızın etkisi vardır. Ekonomideki sıkıntı toplumsal huzuru ve dolayısı ile masa başındaki gücümüzü etkilemektedir. Dolayısı ile bana göre en başta gelen konumuz ekonominin sıkıntılarının aşılması olmalıdır. Anavatan Türkiye ile ilişkilerimiz ise bizim için stratejik ve yaşamsaldır. Bu ilişkilerin zedelenmemesi, zedelemek isteyen provokatörlere fırsat verilmemesi duyarlı herkesin ve gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerekse Anavatan Türkiye siyasetçilerinin, yöneticilerinin başta gelen görevi olmalıdır.''