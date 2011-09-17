-Eroğlu Türk tarafının hassasiyetlerini AB'ye aktardı LEFKOŞA (A.A) - 17.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rumların petrol-doğalgaz arama konusundaki girişimleriyle ilgili Türk tarafının hassasiyetini Avrupa Birliği'ne (AB) aktardı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bayrak Televizyonu'nun (BRT) haberine göre, Füle'ye, Rum tarafından, petrol ve doğalgaz konusundaki girişimlerini, gerek devam eden müzakere sürecinin selameti, gerekse BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a verilen sözün gereği olarak ertelemesini talep ettiklerini aktaran Eroğlu, ancak bunun Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas tarafından reddedildiğini belirtti. Eroğlu, sadece erteleme önerisinin bile Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini gösterdiğini vurguladı. Rum tarafının girişimlerinin zamanlamasına dikkati çeken Eroğlu, olası sıkıntıların önlenmesi için AB'nin de Rum tarafı nezdinde girişimde bulunmasının şart olduğunu Füle'ye söyledi. Eroğlu ayrıca, Kıbrıs Türklerinin haklarından vazgeçmesinin mümkün olmadığını, bu çerçevede gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti. Bu arada, Stefan Füle'nin, konuyla ilgili bütün taraflar nezdinde, telefon diplomasisi yürüttüğü öğrenildi.