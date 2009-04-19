Eroğlu: 'Tek başına iktidar olma şansımız devam ediyor'

KKTC'de ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, hiç kimsenin UBP'yi, Kıbrıs görüşmelerinin ve çözümün karşısındaymış gibi gösterme hakkına sahip olmadığını ifade ederek, "Kıbrıs müzakerelerinin devam etmesinin UBP'nin ana politikalarından biri olduğunu" söyledi.



Eroğlu, UBP'nin Sarayönü'nde bulunan tarihi Genel Merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, hükümeti kurmakla işin bitmediğini, önlerinde çok önemli sorunlar olduğunu, bu sorunları aşmaya çalışacaklarını kaydetti.



Kıbrıs müzakerelerinin devam ettiğini ifade eden Eroğlu, "Bu müzakerelerin devam etmesi UBP'nin ana politikalarından bir tanesidir. Müzakereler devam ederken Sayın Cumhurbaşkanımızın (Mehmet Ali Talat) müzakereleri devam ettirmesi yönünde de bizim desteğimiz var" dedi.



Eroğlu, "Anavatan Türkiye hükümeti ile de Kıbrıs politikalarını enine boyuna tartışıp, müzakerelerin ilerlemesi için birlik ve berberlik içinde hareket edeceklerini" kaydetti.



Derviş Eroğlu, "Hiç kimse UBP'yi anlaşmanın karşısında, çözümün karşısında gibi gösterme hakkıan sahip değil" dedi.



KKTC'de bugün yapılan genel seçimleri önde götüren Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, tek başına iktidar olma şanslarının devam ettiğini söyledi.



Eroğlu, Sarayönü'nde bulunan parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısına gelişinde, partisinin destekçileri tarafından, "Eroğlu Başbakan", "Vur, vur inlesin, CTP dinlesin" sloganlarıyla, coşkuyla karşılandı.



KKTC halkına verdiği destekten ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Eroğlu, "Açılan sandıklardan oylarımızın yüzde 45 oranında olduğu gözüküyor, bu da tek başına iktidar olma şansımızın devam ettiğini gösteriyor" dedi.



Güzel bir seçim dönemi yaşandığını belirten ve seçime giren bütün partilere teşekkür eden Eroğlu, "Sandıklara koşarak, Kuzey Kıbrıs Türk demokrasisinin başarılı bir imtihan vermesini sağlayan halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi Ulusal Birlik zamanı" diye konuştu.



Önlerinde önemli sorunlar olduğunu kaydeden Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"UBP olarak hükümeti kurmakla olay bitmiyor. Halkımızın sorunları var, ekonomimizin problemleri var. Bu problemleri tecrübeli kadrolarımızla, uzman arkadaşlarla aşmaya, KKTC halkının tekrar huzurunu, güvenini, refahını sağlamaya çalışacağız."



Adada devam eden müzakerelerin devam etmesinin UBP'nin ana politikalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın müzakereleri devam ettirmesi için destek vereceklerini bildirdi.



Türkiye ile Kıbrıs politikasını enine boyuna tartışıp, müzakerelerin devam etmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini belirten Eroğlu, "Hiç kimse UBP'yi anlaşmanın, çözümün karşısında gösterme hakkına sahip değildir. Unutulmamalıdır ki, bütün müzakereler UBP hükümetleri döneminde yapılmıştır. Kimse bizi AB'ye karşı bir siyasi parti olarak gösterme hakkına da sahip değildir" diye konuştu.



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Eroğlu, "CTP ile hükümete nasıl bakıyorsunuz" sorusuna, "Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Şu anda yine aynı noktadayız" yanıtını verdi.



Parti destekçileri UBP Genel Merkezinin önünde, havai fişek atışları eşliğinde sevinç gösterileri yapıyor.

