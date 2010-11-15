-EROĞLU, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2010 - 15 Kasım 1983'te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), kuruluşunun 27. yıldönümünü törenlerle kutluyor. Kutlamalar, sabah Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığında tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik kabulüne, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 15 Kasım kutlamaları için KKTC'ye bu sabah gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Mustafa İsen, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsilen Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı, DSP Genel Başkanı Masum Türker ile siyasi parti, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Tebrik kabulünün ardından, Lefkoşa Atatürk Anıtı ile Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı'nda törenler düzenlendi. Törenlerde, anıtlara çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, anıt özel defterleri, Cumhurbaşkanı Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri İsen, TBM Başkan Vekili Yakut, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ile Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı tarafından imzalandı. -DEFTERE YAZILANLAR- Cumhurbaşkanı Eroğlu, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki özel deftere yazdıklarında, KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümünde Ata'nın huzurunda bulunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: ''Devletimiz, tüm dünyanın uygulamakta olduğu haksız ambargolara rağmen, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuz desteği ile her geçen gün daha da gelişmektedir. Kıbrıs Türk halkının, vermiş olduğu varoluş mücadelesi sonunda, kendi kendini yönetme hakkını kullanarak kurmuş olduğu KKTC, tüm kurumları ile örnek bir devlet olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu mutlu günde, aziz hatıran önünde bir kez daha minnet, şükran ve saygı ile eğiliyoruz.'' TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut da, KKTC'nin 27. yıldönümünü gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayarak, ''Manevi huzurunda Türk ulusunun güç ve fikir birliği içinde, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacağına dair kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatıran önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz'' ifadesini kullandı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise, KKTC'nin 27. yılını kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, kahraman Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda, geleceğe umut ve güvenle baktığını kaydetti. Bakan Çiçek, özel deftere şunları yazdı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin, bugün olduğu gibi gelecekte de, tarihi ve ahdi sorumlulukları çerçevesinde haklı ve ortak davamızda Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olma yönündeki azim ve kararlılığını ve milli davaya olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha vurguluyor, aziz hatıran önünde tazimle eğiliyoruz.'' Harp Akademileri Komutanı Hava Orgeneral Bilgin Balanlı da deftere şunları yazdı: ''Türk vatanı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni her türlü tehlikeye karşı korumakla yükümlü olan TSK ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, yavru vatan Kıbrıs'ta, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak Kıbrıs Türkünün verdiği haklı mücadeleye en büyük desteği vermeye dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.'' Kutlamalar kapsamında, TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Saldıray Denizaltısı Girne Turizm Limanı'na, TCG Bozcaada Korveti de Gazimağusa Limanı'na geldi. KKTC'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına yabancı milletvekilleri, diplomatlar ve gazeteciler de katılıyor. Türk Yıldızları da, kutlamalar kapsamında Girne'de bugün Akrotim gösterisi yapacak. Kutlamalar, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçit töreniyle devam ediyor. -CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN MESAJI- Buradaki törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na takdim edildi. Eroğlu da cevabi mesajını, Cumhurbaşkanı Gül'e iletilmek üzere İsen'e verdi. -TBMM BAŞKANI ŞAHİN'İN MESAJI TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, KKTC'nin 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer'e bir kutlama mesajı gönderdi. TBMM İletişim Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Şahin'in Bozer'e gönderdiği mesaj şöyle: ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 27. kuruluş yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle iletmiş olduğunuz nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı 15 Kasım 1983 tarihinde, tüm unsurlarıyla işleyen örnek demokrasilerden birini kurmayı başarmıştır. Bu başarının sürdürülmesi sürecindeki karşılıklı anlayış, güven ve dayanışmanın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine olan inancımı ifade etmek isterim. Bu özel ve tarihi günün yıl dönümünde bulunamayacağımı üzülerek belirtir, ancak TBMM Başkanvekili Sayın Sadık Yakut'un sizlerle beraber olacağını memnuniyetle bildiririm. Bu vesileyle, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz eder, gazilerimizi minnetle anar ve zat-ı alinize ve şahsımda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin tüm değerli üyelerine başarı ve esenlik dileklerimle en derin saygılarımı sunarım.''