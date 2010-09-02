Eroğlu Tarkan'ı eleştirmeye devam ediyor

T24- Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bergama’daki antik Alliaoni kaplıca merkezinin Yortanlı Barajı sularının altında kalacak olmasına tepki gösteren Tarkan’ı eleştirmeye devam etti.





Muğla’nın Fethiye ilçesinde incelemelerde bulunan Eroğlu, önceki gün “Sanatçı arkadaş sanatıyla uğraşsın. Herkes uzmanı olmadığı işlere burnunu sokmasın” diyerek eleştirdiği Tarkan’a dün de şu mesajı gönderdi: “Tarkan bu tür teknik işleri bize bırakırsa memnun oluruz. Ben de baraj yapmayı bırakıp şarkı söylemeye kalkarsam işler çok değişir” dedi.





Radikal'in haberine göre, Tarkan’ı dinlemediğini belirten Eroğlu, “Bazı sanatçılar popüleritesini arttırmak için böyle şeylere giriyor. Tarkan da gündemde kalmak için böyle numaralar çekiyor” diye konuştu.



‘Allianoi’ diye bir yer olmadığı görüşünde de ısrar eden Bakan Eroğlu, “Bazı bilim adamı diye geçinenlerin meşhur olmak için uydurduğu bir yer” dedi.