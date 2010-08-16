-EROĞLU: SON SÖZÜMÜZ; YA ANLAŞIM YA DA HERKES YOLUNA LEFKOŞA (A.A) - 15.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerini yoğunlaştırarak bir an önce sonuca gitmek istediklerini ama Rum tarafının buna niyeti olmadığını belirterek, ''O zaman son sözümüz; ya anlaşım ya da herkes yoluna...'' dedi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. aşamasında, 15 Ağustos 1974'te özgürlüğüne kavuşan Gazimağusa'nın kurtuluşunun 36. yılı, bu akşam, Zafer Anıtı ve Polat Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere, KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve diğer yetkililerle halk katıldı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Polatpaşa Bulvarı'ndaki törende yaptığı konuşmada, 1974 öncesini yaşayanların, o günleri yeni nesile anlatması gerektiğini, bunun nereden nereye gelindiğinin bilinmesi bakımından önemli olduğunu söyledi. 1974 öncesinin Kıbrıs Türkü için ''zifiri karanlık'' olduğunu belirten Eroğlu, ''Elbette tarihe saplanıp kalmayacaklarını ama tarihten ders almayanların tarihini başkalarının yazacağını, coğrafyasını da başkalarının çizeceğini'' kaydetti. Eroğlu, 1974 sonrası ülkede bir çok gelişme olduğunu ancak Rum tarafının tarihsel gelişmeleri doğru algılayamadığını veya algılasa da kabullenmekte zorlandığını ifade ederek, Rumların, Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve bunların oluşturduğu iki ayrı devlet bulunduğunu, bir ortaklık devletinin ancak bunlardan hareketle kurulacağını anlamadığını söyledi. Derviş Eroğlu, Rumların, Kıbrıs Türkleri için Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin vazgeçilmez olduğunu ve başka hiç bir garantiye güvenemeyeceklerini de anlamadığını belirtti. Kıbrıs müzakerelerine de değinen Eroğlu, ''Görüşmeleri yoğunlaştırmak, bir an önce sonuca varmak istiyoruz ama karşı tarafın pek niyeti yok. Oysa Kıbrıs konusunun görüşülmeyen, konuşulmayan tarafı yok. Bir hız verelim ve netice ortaya çıksın diyoruz buna da katılmıyorlar. O zaman son sözümüz; ya anlaşım, ya da herkes yoluna...'' dedi. Kıbrıs Türk tarafının tüm iyi niyetine rağmen, çözümsüzlüğün bedelinin hala kendilerine ödettirilmesinin büyük haksızlık olduğunu dile getiren Eroğlu, Avrupa Birliği (AB) ve BM'nin, yaptıkları hatalarla Rum uyuşmazlığını körüklediğini kaydetti. Eroğlu, ''AB, BM, Güvenlik Konseyi ve dünya artık Rum tarafına 'dur' demeli ve gerçekler temelinde bir anlaşma için bize değil, onlara baskı yapmalıdırlar'' dedi. Halkın onaylamayacağı bir anlaşmaya imza koymasının mümkün olmadığını, halkın rahat olması gerektiğini ifade eden Eroğlu, ''Gelecek bizimdir, yeter ki biz 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile kazandığımızın bilincinde olalım ve birlik-beraberliğimize önem verelim, anavatan Türkiye ile sıcak ilişkilerimizi sürdürelim'' dedi. Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının anavatanına bağlı olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesinde yaşamaktan memnun olduğunu da söyledi. Şehitleri rahmetle anan Eroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını veren dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'i de andı.