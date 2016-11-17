Eroğlu: Sistem başkanlık ama adı cumhurbaşkanlığı olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili, "Sistem olarak başkanlık ama adı cumhurbaşkanlığı olacak" dedi.

Eroğlu, başkanlık sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak bahar aylarında bir referandum yapılmasının olası olduğunu da söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğlu, hükümetin başkanlık sistemine geçiş çabalarıyla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceğine dair şunları söyledi:

"Muhtemelen (teklifin TBMM'de) 330'un üzerinde oy alacağını tahmin ediyoruz. Diğer partilerden de buna katılacaklar var benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla millete gidecek. Belki önümüzdeki bahar aylarında bir referandumla neticelendirilebilir diye düşünüyorum".

Veysel Eroğlu, hedeflenen yeni sistemde başbakanlığın olmayacağını söyledi:

"Yeni sistemde başbakanlık olmayacak. Genelde cumhurbaşkanı ve yanında muhtemelen, Amerika'da başkan yardımcısı var, bizde belki birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir.

"Bakanlar dışarıdan gelecek. Parlamento, vekiller kanunları hazırlayacak. Yasama ayrı yürütme ayrı bir şekilde sistem yürüyecek. Böyle bir sistem düşünülüyor".

Eroğlu seçimlerin de partili cumhurbaşkanlığı için yapılacağını belirtti ve ekledi:

"2019 seçimlerinde de aşağı yukarı bütün mahalli idare, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin birlikte yapılacağı bir dönem olur. Artık bundan sonra seçimlerin bölük pörçük değil 5 yılda bir yapılmasında fayda var. Her seçim ülkeye çok şey kaybettiriyor.

"Seçim zamanı birtakım işler aksıyor netice itibarıyla. En az 1-2 ay seçmenlerle bir arada oluyorsun. Ben sürekli seçime karşıyım. 5 yıl devam etsin diye bir düşüncemiz var".

Sistemin başkanlık sistemini olacağını belirten Eroğlu şöyle devam etti:

"Bizim şu anda 330 oyumuz yok. MHP ile anlaşmak suretiyle bunu millete götürmek mümkün hale gelebilir. Biz de bu yolu takip ediyoruz. Esasen daha önce çok sayıda madde olsun deniliyordu ama maddeler azaltıldı. Daha ziyade tam başkanlık, adı da cumhurbaşkanlığı olacak. Sistem olarak başkanlık ama adı cumhurbaşkanlığı olacak".