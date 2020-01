-Eroğlu: ''Şansımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz'' LİMASOL (A.A) - 09.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York'ta 22-24 Ocak'ta yapılacak ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından ''end game'' (son oyun) olarak nitelendirilen üçlü görüşme için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek, ''Bu şansı her iki tarafın de en iyi değerlendirmesi gerekir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu şansı en iyi şekilde bir anlaşmaya varabilecek düşüncesiyle değerlendirmekteyiz'' dedi. Eroğlu, akşam yemeğinde buluştuğu Kıbrıs Rum kesiminde ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) lideri Nikos Anastasiadis'in çözüm yönünde önemli bir aktör olduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve DİSİ lideri Nikos Anastasiadis'in, DİSİ liderinin Limasol'daki evindeki akşam yemeği sona erdi. Eroğlu ve Anastasiadis, yaklaşık 3 saat süren yemekten sonra basına açıklama yaptı. Anastasiadis, yemeğe katıldığı için Eroğlu çiftine teşekkür etti ve yemeğin rahat bir ortamda, yararlı geçtiğini; açık bir tartışma fırsatı sağladığını söyledi. Yemekte, ''Türkiye vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs'a devam eden akışı, 1974 öncesi Kıbrıslı Rumlara ait mülkiyetlerin akıbeti'' gibi ''Kıbrıslı Rumlar açısından önemli olan bazı konuları gündeme getirdiğini'' belirten Anastasiadis, ''Bunu söylemek zorundayım. Ama benim en ciddi endişem müzakerelerdeki yetersiz ilerleme. Toprak ve güvenlik gibi temel konular henüz tartışılmadığı için kimse iyimser olamaz'' dedi. Her iki toplum tarafından kabul edilecek bir çözümün bulunması gerektiğini, bunu Eroğlu'na da ifade ettiğini kaydeden Anastasiadis, gelecekte de ilişkileri sürdürmeyi kabul ettiği için Eroğlu'na teşekkür etti. -Eroğlu'nun açıklaması- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yemekte müzakere sürecini görüşme fırsatı olduğunu, Anastasiadis'in görüşlerini direkt kendisinden işitme olanağı bulduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un iki lidere cumartesi günü gönderdiği mektuba atıfta bulunan Eroğlu, mektup hakkında da Anastasiadis'le görüştüğünü aktardı. New York'ta 22-24 Ocak'ta yapılacak ve BM Genel Sekreteri tarafından ''end game'' (son oyun) olarak nitelendirilen üçlü görüşme için hazırlıkların sürdüğünü anlatan Eroğlu, ''Bu şansı her iki tarafın de en iyi değerlendirmesi gerekir. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu şansı en iyi şekilde bir anlaşmaya varabilecek düşüncesiyle değerlendirmekteyiz'' dedi. -''Anastasiadis önemli bir aktör''- Her iki kesimi memnun edecek bir anlaşma metni çıkarıldığı takdirde yapılacak referandumda her iki kesimden de ''evet' oyu çıkacağına inandığını kaydeden Eroğlu, ''DİSİ partisi ve Sayın Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinde ortaya çıkacak sonucun şekillenmesinde önemli aktörlerden birisidir. Bazı görüşleri ortaya atarken cesurca hareket ettiğini biliyorum'' dedi. Bir liderin temsil ettiği zümreyi yönlendirmesinin o liderin davranış ve görüşlerine bağlı olduğunu, Anastasiadis'in de bu özelliğe sahip bir parti lideri olduğunu kaydeden Eroğlu, Anastasiadis'in sadece partisi içerisinde değil, Rum Ulusal Konseyi'nde de kalıcı ve yaşayabilir bir çözüme varılması için cesaretlendirici bir tavır sergileyeceğine inandığını belirtti. Kıbrıs Türk tarafının niyetinin kalıcı ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak olduğunu ifade eden Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs'ı ilgilendiren BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm arayışı içerisinde olduğunun uluslararası toplum tarafından bilindiğini söyledi. Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşma için iki halk ve iki ayrı demokrasi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Eroğlu, ''Rum halkı ve yöneticileri de böyle bir davranış içerisinde olduğu sürece bir anlaşmaya varabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim'' dedi. Eroğlu, Anastasiadis ile daha sık görüşmenin yararlı olacağını da belirtti. Derviş Eroğlu, Rum tarafının önemli siyasetçilerinden eski Rum lideri Glafkos Klerides ve kızı Keti Klerides ile görüşme fırsatı bulmaktan da çok memnun olduğunu kaydetti. Yemeğin 5 Temmuz 2010'da Anastasiadis'i konuk ettiği yemeğe karşılık bir iadeyi ziyaret niteliğinde olduğunu söyleyen Eroğlu, Anastasiadis çiftine yemek ve misafirperverliği için teşekkür etti.