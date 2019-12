-Eroğlu: ''Sadece bizim arzumuzla anlaşma olmaz'' GİRNE (A.A) - 15.11.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 43 yıldır süren Kıbrıs müzakerelerinde bugüne dek bir anlaşmaya varılamadığını, ortaya çıkan anlaşma metinlerinin Rumlar tarafından daima reddedildiğini belirterek, çözümsüzlüğün Kıbrıslı Türkleri zora sokan bir gerçek olduğunu, ancak sadece kendi arzularıyla anlaşma yapılamadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da KKTC'de büyük gelişmeler sağlandığını ifade ederek, iş adamlarının özgüvenlerinin artması, ekonominin güçlenmesi ve Kuzey Kıbrıs'ta her şeyin değer haline gelmesinin büyük önem taşıdığını, ''Güney Kıbrıs'a geçme heveslilerinin artık Kuzey'e geçme hevesinde olacağını'' bildirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, KKTC'nin 28. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere adada bulunan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı, Girne'de Acapulco Otel'de kabul etti. Kıbrıs'ta bir anlaşma olup olmayacağı arayışını sürdürdüklerine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti: ''Ama bu müzakereler çok uzun sürdü. 43 yıldır sürüyor. 1960 cumhuriyetinden sonra...Maalesef bugün oldu bir anlaşmaya varamadık. Ortaya çıkan anlaşma metinleri Rumlar tarafından daima reddedilmiştir. Bizi sadece Türkiye'nin tanıdığı bir ülke konumunda tutmak, dünya nimetlerinden faydalanmamamız için ambargolar altında bizi daha da darboğaza itmek için büyük bir politika izlemektedirler. Çözümsüzlük Kıbrıslı Türklerin aleyhine, sıkıntıya sokan bir gerçektir ama anlaşma sadece bizim arzumuzla olmaz, karşı tarafın da bu arzuyu ortaya koyması gerekir. Karşı tarafın tek yaptığı bizi ve Türkiye'yi uzlaşmazlıkla suçlayarak dünyaya değişik mesajlar vermektir.'' Bunlara karşı Türkiye'yle çok sıkı ilişkiler içinde olduklarını belirten Eroğlu, gerek ekonomik gerek dış politika konularında işbirliği yaptıklarını, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için de hem kendilerinde hem Türkiye'de kesin niyet olduğunu, aynısını Kıbrıs Rum tarafı da gösterse anlaşmamak için bir neden görmediğini belirtti. Eroğlu, ocak ayına kadar sürecek yoğun müzakerelerde gerçekler kabul edilirse bir anlaşmaya varılabileceğini, kabul edilmezse sonucun istedikleri gibi müspet olmayacağını, ne olacağını göreceklerini kaydetti. -Atalay: ''Ortak bayram''- Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da KKTC'nin 28. yıldönümünü kutladı ve Cumhuriyet Bayramı'nın ortak bayramları olduğunu söyledi. Türk hükümeti, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin de burada olduğunu ve bayramı kutladığını vurgulayan Atalay, nice yıldönümleri diledi. Türkiye ve KKTC'nin ayrılmaz parçalar olduğunu, KKTC'ye ellerinden gelen her ilgiyi ve desteği gösterme kararlılıklarının tam olduğunu belirten Atalay, ''Bir diğer kararlılığımız da Kıbrıs'ta adil, iki taraflı, iki toplumlu, eşit statüde bir federal devletin oluşmasıdır'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun dirayetle sürdürdüğü görüşmelerde uzlaşmadan, barıştan yana olduklarını ifade eden Atalay, ''Adada iki toplumlu, adaletli, tek devletli yapı tercihimizdir ve Türkiye daima bunun peşinde olmuştur. 2004 referandumundan beri de Kuzey Kıbrıs Türkleri bu iradeyi göstermiştir. Rum tarafı daima maniler bulmakta, olumsuzluklar üretmektedir. Son doğalgaz aramayla ilgili geliştirdiği tutum yine bu uzlaşmazlığın göstergesidir'' diye konuştu. -K-PET ihalesi- Atalay, Kıbrıs Türk Petrolleri (K-Pet) ihalesini Kuzey Kıbrıs'tan iki iş adamının almasının kendilerini fevkalade memnun ettiğini söyledi. Atalay, iş adamlarının özgüvenlerinin artması, ekonominin güçlenmesi ve Kuzey Kıbrıs'da her şeyin değer haline gelmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, ''Güney Kıbrıs'a geçmeye hevesi olanlar var, bundan sonra Kuzey'e geçme hevesinde olacak. Kuzey Kıbrıs bunu yakaladığında eli daha güçlü olacak. İster uzlaşma, barış olsun ister olmasın Kuzey Kıbrıs'ın bu gücü daima lehine olacak, eli daha güçlü olacak'' dedi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yıldönümü kutlamaları için dün gece geldiği KKTC'den yarın ayrılacak. Bu arada, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin 28. yıldönümü nedeniyle Acapulco Otel'de resepsiyon verdi.