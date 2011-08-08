-EROĞLU, RUMLARA SESLENDİ LEFKOŞA (A.A) - 08.08.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erenköy Şehitliği'nden, Rumlara ve onların dostlarına, ''En zor koşullarda direnen, özgürlüğünden, egemenliğinden, vatan topraklarından vazgeçmeyen Kıbrıs Türk halkı asla devletinden, iki bölgelilikten, iki halk olgusundan, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermeyecektir'' diye seslendi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Anavatan Türkiye'nin tam desteğine sahip Kıbrıs Türk halkı, sonuna kadar çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmayacak ve mutlaka dünyada hak ettiği yeri almanın yolunu bulacaktır. Bu konuda biz de anavatan Türkiye de kararlı ve azimliyiz'' dedi. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli ve özel bir yeri olan Erenköy Direnişi ve direnişte şehit düşenler, 47. yıl dönümünde Erenköy Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, diğer devlet, hükümet ve askeri yetkililer ile yaklaşık bin kadar vatandaş katıldı. Törende ilk olarak protokol sırasına göre çelenkler konuldu. Saygı Marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekildi, şehitlik özel defteri Eroğlu, Akça, Huduti ve Daysal tarafından imzalandı. -EROĞLU: ''DİRENİŞÇİ RUH''- Cumhurbaşkanı Eroğlu, törende yaptığı konuşmada, ''bugünlere nasıl gelindiğini anımsamak anlatmak ve anlamak, şehitleri rahmetle anmak üzere yiğitler, şehitler diyarı Erenköy'de toplandıklarını'' ifade ederek, şunları kaydetti: ''Bugünlere nasıl gelindiğini anımsamak, anlatmak ve anlamak şeklindeki ifadelerimin altını çizmekte fayda görüyorum, çünkü geleceğin bugünden daha güzel olmasının, özgür ve egemen yaşamanın sırrı bu cümlede gizlidir.'' Kıbrıs Türkünün bugün elde ettiği hakların ardında Erenköy'de kendini gösteren özveri ile direnişçi ruh olduğunu anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: ''Kıbrıs Türk halkının, 1878'de adanın İngilizlerin eline geçmesinden itibaren verdiği mücadelenin en kritik dönemeçlerinden biri hiç kuşkusuz Erenköy direnişidir. Anadolu'nun emperyalistlerin işgalinden kurtularak modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, Çanakkale savaşlarının yeri ve önemi ne ise Erenköy direnişinin de Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'na ulaşmasında, hatta ve hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda benzer bir yeri ve önemi vardır. Erenköy direnişi, Kıbrıs Türk halkının en dinamik kesimini oluşturan üniversite gençliğinin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz sözlerinde belirttiği 'Eğer sözkonusu olan vatansa gerisi teferruattır' anlayışını yürekten benimsediğini ve dünyanın neresinde olursa olsun eğer vatanı, bayrağı, özgürlüğü için canını vermesi gerekirse bunu yapmaya koşacağını açıkça gözler önüne sermiştir.'' Erenköy'de yaşananların anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin askeri müdahaleyi de içerdiğini tüm dünyaya gösterdiğini, Kıbrıs Türk halkının can ve mal güvenliği, özgürlük ve egemenliği için Mehmetçiğin harekete geçebileceğini ispatladığını belirten Eroğlu, ''Erenköy'de yaşananlar, Kıbrıs Türkü ile anavatan Türkiye'nin bağlantılarının kesilmemesine verdikleri önemin, bunun için göze alabilecekleri fedakarlıkların da bir göstergesidir'' dedi. -''YAŞAMSAL ÖNEME SAHİP UNSURLAR''- Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün de Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal öneme sahip üç unsurun ''Kıbrıs Türk halkının özgür ve egemen yaşamaktaki kararlılığı, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamı, anavatan Türkiye ile bağlantının, bağların karşılıklı saygı, sevgi ve kardeşlik anlayışı içinde gelişerek devam ettirilmesi'' olduğunu söyledi. Ailelere, öğretmenlere, kurum ve kuruluşlara, hükümete, siyasi partilere tarihin doğru anlatılması ve algılanması için hassasiyetle konunun üzerinde durmaları çağrısı da yapan Eroğlu, ''Unutmayalım ki tarihi olmayan, tarih şuuru yaratamayan toplulukların ulus veya halk noktasına gelenleri, özgür ve egemen olarak yaşamaları, kendi kendilerini yönetmeleri mümkün değildir'' diye konuştu. -RUMLARA ÇAĞRI: ''BOŞUNA GAYRET SARF ETMEYİNİZ''- KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, bir an önce Kıbrıs meselesine, var olan gerçeklerden hareketle yaşayabilir, adil bir çözüm bulunması gayretlerini yoğunlaştırdıklarını, ama karşılarındakilerin hala bazı ayak oyunları ile Kıbrıs Türkünün haklarını gasp etmeyi sürdürmeye çalıştığına işaret etti. ''Yiğitler ve şehitler diyarı Erenköy'den, Rum dostlarına ve onların destekçilerine seslendiğini" belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Boşuna gayret sarf etmeyiniz. En zor koşullarda direnen, özgürlüğünden, egemenliğinden vatan topraklarından vazgeçmeyen Kıbrıs Türk halkı asla devletinden, iki bölgelilikten, iki halk olgusundan, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden taviz vermeyecektir. Boşuna, 'gün gelecek Avrupa Birliği'ndeki avantajımızı kullanarak Türkleri dize getirecek 1974 öncesine dönüşün yolunu açacağız' diye ümitlenmeyiniz. Anavatan Türkiye'nin tam desteğine sahip Kıbrıs Türk halkı sonuna kadar çözümsüzlüğün mağduru olarak kalmayacak ve mutlaka dünyada hak ettiği yeri almanın yolunu bulacaktır. Bu konuda biz de anavatan Türkiye de kararlı ve azimliyiz.'' -CENGİZ TOPEL'İ ANDI- Konuşmasının sonunda, gazileri şükran, şehitleri rahmetle anan Eroğlu, konuşmasını, ''Bereketçiler, Mücahitler, Mehmetçikler, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Uluçamgiller hak ve özgürlük uğrunda mücadele edenler unutulmadı, unutulmayacak. Erenköy ruhu bize rehber olmaya, Erenköy destanı hep yaşamaya devam edecek'' diye bitirdi. Törende, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço ile Yeni Erenköy Belediye Başkanı Özay Öykün de günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Konuşmaların ardından şehitlik ve müze gezildi. -ERENKÖY- Erenköy ile KKTC arasında kara bağlantısı bulunmuyor. Törene katılan devlet ve hükümet yetkilileri helikopterle, vatandaşlar ise Erenköy Mücahitler Cemiyeti'nin organizasyonuyla, BM Barışgücü eşliğinde Rum topraklarından otobüslerle geçerek Erenköy'e gitti. Bazı vatandaşlar da gemi yolculuğu ile Erenköy'e ulaştı.