-Eroğlu Rum kesimini bir kez daha uyardı LEFKOŞA (A.A) - 17.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimini petrol ve doğalgaz arama girişimleri konusunda bir kez daha uyararak kararlarını, müzakerelerin geleceği açısından bir kez daha gözden geçirmelerini istedi. Eroğlu, BM Genel Kurul çalışmaları kapsamında temaslarda bulunacağı New York'a gitmek üzere KKTC'den ayrıldı. Ercan Havaalanı'ndan ayrılmadan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Eroğlu, New York'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi olacağını, bunun dışında bazı hükümet ve devlet yetkilileri ile de bir araya geleceğini söyledi. Kıbrıs konusunda yoğun ve önemli bir döneme girildiğine işaret eden Eroğlu, ''Bize göre bir anlaşma zamanı gelmiştir. Gerginlik yaratmak ve yeni çatışma alanları ortaya çıkartmak yerine karşılıklı anlayışla bir anlaşmaya yönelmek gerektiğini düşünüyorum'' dedi. Bu görüşlerini New York'taki temasları sırasında anlatacağını ifade eden Eroğlu, Türk tarafının petrol arama konusundaki kararlı tutumuna işaret ederek, şöyle konuştu: ''Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin, gerekse Anavatan Türkiye'nin hakkını ve hukukunu korumak için kararlılıkla girişimler sürdürülecek ve gereken adımların doğru zamanda atılmasından geri kalınmayacaktır. Petrol ve doğalgaz konusu bundan sonra da devamlı gündemimizde olacaktır. Bu Kıbrıs Türkünün adanın tamamındaki hakkı ile ilgilidir. Kıbrıs Türk halkı da bu hakları korumakla görevlidir.'' Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a petrol arama çalışmalarını ertelemesi önerisinde bulunduğunu, ancak Hristofyas'ın bu öneriyi reddettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Eroğlu, şöyle devam etti: ''Müzakerelerin selameti bakımından bu çalışmalar ertelenmelidir. Aksi takdirde biz de bazı tedbirler almak zorunda kalacağız' dediğim zaman, Hristofyas, 'Siz bizi tehdit ediyorsunuz o zaman müzakere masasına oturmaya gerek yok' gibi sözler sarf etmiştir.'' Türk tarafı olarak BM Genel Sekreteri'ne, ''müzakereleri ekim ayı sonuna kadar herhangi bir sorun yaratmadan sürdürme ve ekim sonu tekrar New York'ta bir araya gelerek yakınlaşma sağlananları teyit etme, yakınlaşma sağlanmayan konularda ise yakınlaşma imkanlarını arayacağız'' şeklinde sözü bulunduğunu ifade eden Eroğlu, Hristofyas'ın buna rağmen böyle bir zamanda petrol arama işini süratlendirmesinin görüşmelere menfi etki yapacağını vurguladı. Eroğlu, ''New York'a ayrılmadan önce Rum tarafını bir kez daha uyarmak istiyorum. Bu kararlarını bir kez daha gözden geçirsinler'' dedi.