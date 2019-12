-Eroğlu: New York'ta önümüzü görmek istiyoruz LEFKOŞA (A.A) - 25.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ay sonunda New York'ta yapılacak üçlü Kıbrıs zirvesine, önlerini görmek için gideceklerini belirterek, ''Genel Sekreter'in misyonuyla bir yere varılacak mı, varılmayacak mı? New York zirvesinde bunları görmek istiyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Mücahit Komutanlar Derneği yönetim kurulunu kabulünde yaptığı açıklamada, gündemlerinde harita konusunun bulunmadığına işaret ederek, Türk tarafının bu konuda ''mümkün olduğu kadar az insanın yerinden olması, verimlilik, gelişme imkanının olup olmaması'' gibi bazı kriterleri bulunduğunu bildirdi. Kıbrıs Rum tarafının New York'a nasıl bir senaryoyla geleceğini az çok tahmin ettiklerini, ancak Türk tarafının iyi niyetle ve ''ümit vardır'' diyerek gideceğini belirten Eroğlu, ''Bizim tavrımız, bu topraklarda egemence, özgürce, huzur ve güven içinde, Türkiye'nin garantisinde yaşayabileceğimiz, insanlarımızı perişan etmeyecek bir anlaşma yönünde olacak'' dedi. Rum'un her istediğini vermenin, 1974 öncesine dönmenin mümkün olmadığını vurgulayan Eroğlu, ''Çünkü Mutlu Barış Harekatı'nın üzerinden 37 yıl geçti. Bu süre içinde Kuzey'de bir devlet yapısı ortaya çıktı. Halkımız gelişmiş, kökleşmiş sosyo-ekonomik bir yapı gerçekleştirdi. Bunları dikkate alarak bir anlaşma arayışı içindeyiz'' diye konuştu. Geçmişi yaşatmayacak bir anlaşmanın temellerini sağlam yapmaya çalıştıklarını ifade eden Eroğlu, dün yaşananları göz ardı etmeden ve bugün var olan gerçekleri dikkate alan bir anlaşma gayreti içinde olduklarını söyledi. -New Yok zirvesi- Müzakere masasında anlaşma isteyen pozisyonda olan tarafın Türk tarafı olduğuna işaret eden Eroğlu, şöyle devam etti: ''Bizim zaman kaybetmeye ihtiyacımız yok, zamana oynamaya ihtiyacımız yok, çünkü Rum tarafı, AB üyesi, BM üyesi, biz ise hala ambargolar altındayız. Önümüzü görmek istiyoruz artık. Bir anlaşma olsun diye uğraşıyoruz, ama anlaşma olacak mı, olmayacak mı? Genel Sekreter'in misyonuyla bir yere varılacak mı, varılmayacak mı? New York zirvesinde bunları görmek istiyoruz. Bu amaçla gidiyoruz.'' -Aplıç kapısı- Cumhurbaşkanı Eroğlu, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Lefke Aplıç Kapısı Komitesi ile görüşmesinde de KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasında yeni sınır kapısı olarak açılması konuşulan Aplıç Kapısı konusunun, New York zirvesi sonrasında yeniden canlandırılarak müzakerelerde gündeme getirileceğini söyledi. Yeşilırmak Kapısı'na karşılık Pile-Yiğitler yolunun açılmasının istendiğini, ancak bunun gündemden çıkması üzerine Türk tarafının Aplıç Kapısı'nın açılması önerisinde bulunduğunu ve bunu liderler toplantısına getirerek, komite kurduklarını anımsatan Eroğlu, Rum tarafının da bu kez Aplıç'a karşılık Eylence-Kiracıköy Kapısı önerisinde bulunduğunu belirtti. Eroğlu, ''Halbuki Aplıç Kapısı'nın karşılığı bu olmamalıydı. Aplıç Kapısı açıldığında, 20 kadar Rum köyü, 25 bin insan bundan yararlanacak. Halbuki Eylence-Kiracıköy'de hem mesafe çok fazla hem de iki kapı yapmak zorunda kalınacak'' dedi. Eroğlu, Rum tarafının, bu kapıları gündeme getirerek, oyunbozanlık yaptığını kaydetti.