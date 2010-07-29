-EROĞLU: MÜZAKERE DIŞINDA GÖRÜŞMEK ÖNEMLİ LEFKOŞA (A.A) - 29.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas ile bir araya geldiği akşam yemeğiyle ilgili olarak, ''müzakere masası dışında görüşmenin dostluk için önemli olduğunu ve bu dostluğun müzakere masasında adil bir çözümün yolunu açacağını'' söyledi. Eroğlu, Lefkoşa'da ikametgahındaki yemekten sonra yaptığı açıklamada, bu gibi sosyal etkinliklerin müzakere masasına da olumlu yansıdığını, ''çok samimi ve güzel geçtiğine inandığı akşam yemeğinde dostluklarını pekiştirdiklerini'' kaydetti. Eroğlu, Hristofyas'ın da kendilerini yemeğe davet ettiğini, ancak tarihin henüz kararlaştırılmadığını kaydetti. Rum Lider Hristofyas da açıklamasında, yemeğin güzel, samimi ve misafirperver bir ortamda geçtiğini belirterek, bunun sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Yemeğe eşiyle katılan Hristofyas, sosyal ilişkilerin müzakereler için güzel bir ortam sağlayacağına inandığını da kaydetti. Yemeğe katılan BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Alexsander Downer da ''yemeğin çok samimi ve güzel bir ortamda geçtiğini, liderlerin müzakere masası dışında güzel ve eğlenceli bir gece geçirdiğini'' söyledi. Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay ile Hristofyas'ın Özel Temsilcisi Yorgo Yakovu'nun da eşleriyle katıldığı ve yaklaşık 2,5 saat süren yemeğe Kıbrıs Türk ve Rum basını büyük ilgi gösterdi.