-EROĞLU: MÜLKİYETİ ELE ALDIK LEFKOŞA (A.A) - 18.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la bugün mülkiyeti görüştüklerini, yeni sınır kapılarının açılması konusunun da gündeme geldiğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamında, Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesi sona erdi. Eroğlu Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklamada, görüşmede mülkiyet konusunu ele aldıklarını ifade ederek, mülkiyette Türk ve Rum tarafının önerileri olduğunu açıkladı. Eroğlu, temsilcilerinin ve teknik heyetin, bu öneriler arasında yer alan takas, tazminat, iade ve mülkiyet komisyonu kurulması gibi alt başlıklarda yakınlaştırma çalışmaları olduğunu söyledi. Derviş Eroğlu, ''Esas konu mülkiyet. Mülkiyetin dışına çıkmama kararlılığımız sürüyor'' dedi. Görüşmede, mülkiyetin yanı sıra, başta Aplıç Kapısı olmak üzere yeni kapıların açılmasının da gündeme geldiğini kaydeden Eroğlu, Rum lider Hristofyas'ın yeni kapı açılmasına sıcak baktığını belirtti. Eroğlu, yurt dışı temasları nedeniyle bir sonraki görüşmenin 1 Kasım pazartesi günü olacağını, temsilcilerle teknik heyetin ise çarşamba günü bir araya geleceğini kaydetti. -DOWNER'IN AÇIKLAMASI- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmenin ardından yaptığı açıklamasında, mülkiyetle ilgili konuların ve önerilerin görüşülmesine devam edildiğini belirtti. Downer, mülkiyetin Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümde önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, kapsamlı bir anlaşmaya varılabilmesi için müzakerelerin de önemine dikkat çekti. Liderlerin özel temsilcilerinin çarşamba günü ve önümüzdeki hafta teknik konuları görüşmeye devam edeceğini ifade eden Downer, liderlerin 1 Kasım Pazartesi günü bir araya geleceğini söyledi. Downer, müzakerelerde ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine ise soruna ''kapsamlı ve komple çözüm bulunabilmesi amacıyla sürdürülen müzakerelerin devam ettiğini'' söylemekle yetindi.