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Dünya

EROĞLU: MÜLKİYET HASSAS BİR KONU LEFKOŞA (A.A)

28 Temmuz 2010 18:22

-EROĞLU: MÜLKİYET HASSAS BİR KONU LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hassas bir konu olan mülkiyetle ilgili görüşmelerin, 3-5 günde bitebilecek bir başlık olmadığını belirtti. Eroğlu, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Lefkoşa ara bölgede yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde basına açıklama yaptı. TAK ajansının haberine göre Eroğlu, 3-5 günde bitebilecek bir başlık olmaması nedeniyle mülkiyet konusunda müzakerelerde, "pozisyonlarını netleştirmek ve ondan sonra karşılıklı al-verlerle görüşler arasında ortak bir köprü kurulup ortak bir noktaya gelinip gelinemeyeceğinin egzersizini" yaptıklarını söyledi. Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Eroğlu, tarafların mülkiyet konusundaki görüşlerini ortaya koyduğunu, bu görüşler arasında köprü kurulup kurulamayacağı üzerinde durduklarını anlattı. -"MÜLKİYET EN ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ"- Eroğlu, mülkiyet konusunda ilerleme olup olmadığının sorulması üzerine de Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde de mülkiyet konusunun ele alındığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "O zaman Türk tarafı bazı öneriler ortaya koymuş, Rum tarafı özetle mal sahipleri söz sahibi olsun yönünde bir görüş ortaya koyunca herhangi bir ilerleme olmadığı için mülkiyeti bırakıp tekrar başa, Yönetim ve Güç Paylaşımı konusuna dönmüşlerdi." Mülkiyetin 6 başlık arasında en önemli başlıklarından biri olduğunu belirten Derviş Eroğlu, "Bizim görüşmelere mülkiyetle başlama konusundaki düşüncemiz, 'eğer mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varabilirsek diğer konularda anlaşma daha kolay olabilir' şeklindeydi" dedi.

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