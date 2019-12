-EROĞLU: MUHATABIMIZ SIKINTILI LEFKOŞA (A.A) - 28.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, hükümeti istifa eden Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, bu şartlarda Kıbrıs müzakerelerine nasıl konsantre olacağını bilemediğini ifade ederek, ''Ama neticede bizim görevimiz bu müzakereleri sürdürmektir. Kıbrıs Türk halkı adına müzakereleri sürdüreceğiz. Ama artık bir sonunun olması gerektiğini de ısrarla söylemeye devam edeceğiz'' dedi. ''Kıbrıs'ta gerçekleri dikkate alan bir anlaşmanın yaşayabileceği inancıyla müzakereleri sürdürdüklerini'' belirten Eroğlu, ''Temennim artık bu müzakerelerin bir olumlu sonla tamamlanması ve her iki halkın yan yana, barış içinde yaşayabileceği bir anlaşmanın ortaya çıkmasıdır'' diye konuştu. Eroğlu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal ve beraberindeki heyeti kabul etti. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 35'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 53'üncü ve Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethinin 440'ıncı yıldönümü olan 1 Ağustos KKTC'de Toplumsal Direniş Bayramı olarak tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, GKK Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Daysal'ı kabulünde yaptığı açıklamada, 1 Ağustos'ta üç önemli günün birlikte kutlanacağını belirterek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın her geçen gün daha da gelişmiş bir ordu halini aldığını söyledi. Eroğlu, gençlerin asker ocağında mahrumiyetler içinde değil, demokratik bir ülkede olması gereken güvenlik kuvvetleri ocağında görev yaptığını ifade ederek, ''Biz GKK kurulurken yaşananları da aradan geçen 35 yılda GKK'nın gençlerimiz için imkanlarını da biliyoruz. Dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri'nde gençlerimizin disiplin altında, modern tesislerde askerliğini yapmaları sağlanmıştır'' dedi. 1 Ağustos'u kutlayan Eroğlu, bu günün hayırlı uğurlu olmasını diledi ve ziyaretten de onur duyduğunu belirtti. Eroğlu, Kıbrıs'ın fethinin 440. yılında hayat ve gelecek mücadelesi vermeye devam ettiklerini ifade ederek, ''Temennim artık bu müzakerelerin bir olumlu sonla tamamlanması ve her iki halkın yan yana, barış içinde yaşayabileceği bir anlaşmanın ortaya çıkmasıdır'' diye konuştu. -''MUHATABIMIZ SIKINTILI''- ''Bugün ordusuyla, hükümetiyle, meclisiyle, demokratik kurum ve kuruluşlarıyla bir KKTC devletinin var olduğunu, gerçekleri dikkate alarak yapılacak bir anlaşmanın yaşayabileceği inancıyla müzakereleri sürdürdüklerini'' anlatan Eroğlu, şöyle devam etti: ''Gerçi muhatabımız bugünlerde bayağı sıkıntılıdır, bugün hükümetleri istifa etti ve yeni hükümet kurma arayışları başladı. Deniz üssündeki patlamadan sonra Güney'deki (Rum tarafı) huzursuzluk her geçen gün artıyor. Başkanın (Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas) istifası ısrarla isteniyor. Bu şartlarda müzakerelere nasıl konsantre olacak bilemiyorum, ama neticede bizim görevimiz bu müzakereleri sürdürmektir. Kıbrıs Türk halkı adına müzakereleri sürdüreceğiz. Ama artık bir sonunun olması gerektiğini de ısrarla söylemeye devam edeceğiz.''