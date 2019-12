-Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nu kabul etti LEFKOŞA (A.A) - 15.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa'nın etik değerlerinin, verdiği sözün arkasında durmayı gerektirdiğini ifade ederek, Avrupa Birliği'ne (AB) Doğrudan Ticaret Tüzüğü konusunda verdiği sözleri tutması çağrısı yaptı. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'nin 28. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için adada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığında kabul etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, görüşmede yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkünün bugün bayramı olduğunu, bu mutlu günde Kıbrıs Türkünün yanında olmaktan heyecan duyduklarını belirti. KKTC'nin genç bir cumhuriyet olduğunu, ama kısa sürede çok önemli adımlar attığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kendi parlamentosunu, yargı kurumunu oluşturdu. Güvenlik birimlerini oluşturdu. Sağlıklı çalışan bir devlet kadrosu oluşturdu. Kendi gelir kaynaklarını yaratmaya çalıştı. Dolayısıyla, bize umut veren, gelecek açısından da umut veren güzel ciddi, kendi iç tutarlılığı olan bir ülke çıktı ortaya'' dedi. Kıbrıs'ta 2004 referandumunda Kıbrıs Tükünün üzerine düşeni yaptığını, Rum tarafınınsa çözüm planını reddettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, AB yetkililerinin Kıbrıs Türk halkına, ''eğer siz referandumda 'evet' oyunu kullanırsanız biz KKTC ile ticari ilişkiler kuracağız, daha fazla beraberlikler olacak'' diye sözler verdiğini ve bu çerçevede Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün devreye konulacağının söylendiğini anımsatarak, şöyle devam etti: ''Brüksel'i ziyaretimde bu konuyu gündeme getirdim ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün bir an önce yürürlüğe girmesini istedim. Çünkü Avrupa'nın etik değerleri, verdiği sözün arkasında durmayı gerektiriyor. Mademki bir söz verdiler ve bu sözü bütün Avrupalının önünde verdiler, o zaman bu sözün de gereğinin yapılması gerekiyor. Bunu sadece Brüksel'e gittiğimizde değil, Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'ye geldiklerinde de onlara defalarca, her seferinde söylüyoruz.'' Kıbrıs'a uzun yıllar önce bir bürokrat olarak geldiğini, daha sonra politikacı alarak defalarca geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, her gelişinde KKTC'nin biraz daha geliştiğini gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, ''Umuyorum, daha sabırlı, kararlı, tutarlı çizginizi sürdürerek KKTC'nin varlığını gelecek kuşaklara daha güçlü bir şekilde emanet edersiniz'' dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu belirterek 28. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldığı için Kılıçdaroğlu ve heyetine teşekkür etti. Böyle günlerde Anavatan'daki kardeşlerinin KKTC'de bulunmasının kendilerine her zaman moral verdiğini ve yalnız olmadıklarını dünyaya gösterdiğini belirten Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu politikaların kendilerini memnun eden düşünceler olduğunu kaydetti. Ankara'da değişik partilerden çıkan sesleri merakla izlediklerini, zaman zaman ''değişik bir ses çıktığı zaman da'' hem üzülüp hem şaşırdıklarını ifade eden Eroğlu, KKTC'nin bir gözünün kendi devletindeyken bir gözünün de Ankara'da olduğunu, gelişmeleri yakından izlediğini söyledi. Türkiye'nin garantisinde yaşamanın mutluluğunu dile getiren Eroğlu, Kıbrıs Türkünün anavatandaki siyasi faaliyetleri de yakından izlediğini, Türkiye'de olan herşeyin Kıbrıs Türkünü ya sevindirdiğini ya da üzdüğünü, en son Van depreminden üzüntü duyduklarını kaydetti.