-Eroğlu: Kıbrıs'ta anlaşma zorunlu hale geldi LEFKOŞA (A.A) - 06.11.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, ''ateş çemberi'' olarak nitelediği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Kıbrıs Rum tarafının tavrı nedeniyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın daha da zorunlu hale geldiğini söyledi. Eroğlu, Cumhurbaşkanlığındaki Bayram tebriği öncesinde basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde artık sona doğru gelindiğini ifade ederek, ''Doğu Akdeniz'deki ateş çemberi ve Rum tarafının tavrı nedeniyle Kıbrıs'ta bir anlaşmanın daha da zorunlu hale geldiğini'' kaydetti. Rum tarafının son günlerde ''toprak olmadan mülkiyet görüşülmez'' söyleminde bulunduğunu ifade eden Eroğlu, ancak kendisinin, 7 Temmuz'daki Cenevre görüşmesinde, harita ve rakamlar konusunun müzakerelerin son safhasında ele alınacağını Birleşmiş Milletler raporuna geçirerek, dünyaya ilan ettiğini belirtti. Eroğlu, toprak konusunun 4'lü veya 5'li zirve tarihinin belirlenmesinin ardından ele alınmaya başlanacağını yineledi. Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli olarak bir anlaşmaya varmak için çaba sarf ettiğini, müzakerelerde yeni öneriler sunarak tıkanıklığın önünü açmaya çalıştığını ifade eden Eroğlu, Rum tarafının da aynı çaba içerisine girmesi halinde sorunun çözülebileceğini kaydetti.