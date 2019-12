-EROĞLU, İSVEÇ'E GİDECEK LEFKOŞA (A.A) - 21.11.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile üçlü görüşme nedeniyle New York'ta bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 24-26 Kasım tarihlerinde İsveç'e resmi ziyarette bulunacak. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun heyetiyle birlikte, İsveç'in başkenti Stockholm'de temaslarda bulunması ve İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile görüşmesi bekleniyor. Eroğlu'nun yarın New York'tan İstanbul'a geçeceği, oradan da KKTC'ye dönmeden İsveç'e gideceği belirtildi. Bu arada, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay da Finlandiya'da temaslarda bulunacak. Finlandiya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılan Özersay, Helsinki'deki temaslarını Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun 24 Kasımda başlayacak İsveç ziyareti öncesinde yapacak. Özersay, yarın ve salı günü Finlandiya Dışişleri Bakanlığı ve diğer hükümet yetkilileriyle, New York'ta yapılan üçlü görüşmenin sonuçları ile Ocak ayında Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmeye kadar müzakerelerde atılacak adımlar konusunu ele alacak.