-EROĞLU, İSEN'İ KABUL ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 14.11.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'yi ilan eden Meclis'te yer almanın onurunu yaşadığını belirterek, ''İnşallah Kıbrıs'ta bir anlaşmaya imza atmanın onurunu da yaşarız'' dedi. KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü törenlerinde Cumhurbaşkanlığı'nı temsil etmek üzere öğleden sonra KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından kabul edildi. İsen, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi iyi ve kötü günlerinde KKTC'yle birlikte olduğunu belirterek, ''Bugün de kalabalık bir heyetle bu mutlu gününüzü, kuruluşunuzun 27. yıldönümünü birlikte kutlayıp değerlendirmek bakımından ülkenizde bulunmaktayız'' dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun şahsında KKTC halkına selamlarını, başarı dileklerini ve tebriklerini ilettiğini belirten İsen, ''Yeni dönemde de Kıbrıs'ta hem içerdeki sorunların çözümünde, hem de ikili görüşmelerde daha iyi neticelerin ortaya çıkacağı beklentisindeyiz. 27. kuruluş yıldönümü hepimize hayırlı olsun'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, Cumhurbaşkanı Gül’ün mesajına teşekkür ederek, böyle bir günde heyeti aralarında görmekten onur duyduğunu söyledi. KKTC insanının yalnız olmadığını, Anavatan’ın yanı başında olduğunu kaydeden Eroğlu, Türkiye'den cumhurbaşkanlığını, meclisi, orduyu, hükümeti temsil eden heyetlerin ziyaretinin dış dünyaya da aynı mesajı verdiğini kaydetti. -''HRİSTOFYAS NEW YORK'A ÖNKOŞULLARLA GİDİYOR''- Cumhurbaşkanı Eroğlu, ikili müzakerelerin sürdüğünü, olumlu sonuç alma gayretinde olduklarını, ancak bunun karşı tarafın da aynı niyeti sergilemesine bağlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Türk tarafı olarak geçmişte de şimdi de iyi niyetle müzakereleri sürdürüyoruz ve yaşayabilir, kalıcı bir anlaşmanın arayışındayız. Bu mümkün mü değil mi, müzakere masasında belli olacak. Yıl sonunu hedef seçmiştik ama yıl sonuna geliyoruz. Şu ana kadar pek fazla mesafe katettiğimizi söyleyemiyoruz. Bu yüzden Genel Sekreter bizi New York’a çağırmıştır. Sayın (Rum yönetimi lideri Dimitris) Hristofyas New York’a önkoşullarla gidiyor. Orada ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Biz de hazırlıklı gidiyoruz. Mühim olan Genel Sekreter'in raporunu hazırlarken, tarafsız davranabilmesi, gerçekleri raporuna yansıtabilmesidir. Beklentimiz bu yöndedir.'' Eroğlu, anlaşma için müzakere masasında bulunduklarını ve bunun gerçekleşmesi için de sonuna kadar sabırla masada olmaya devam edeceklerini söyledi. ''Yarın bizim için çok önemli bir gün'' diyen Eroğlu, KKTC'yi ilan eden Meclis'te bulunmanın onurunu yaşadığını belirterek, ''İnşallah Kıbrıs’ta bir anlaşmaya imza atmanın onurunu da yaşarız. Ama sadece bizimle olmayacağına göre, müzakereleri sürdürmeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer ve Başbakan İrsen Küçük tarafından da ayrı ayrı kabul edildi.