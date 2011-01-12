-EROĞLU İLE HRİSTOFYAS'IN 19. GÖRÜŞMESİ LEFKOŞA (A.A) - 12.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan doğrudan müzakereler kapsamında, 19. kez bir araya geldi. Liderler, Lefkoşa ara bölgedeki, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim'ın ikametgahında yeni yılın ilk görüşmesini yapıyor. Son görüşmeyi 15 Aralık 2010'da yapan liderlerin 21 ve 28 Aralık 2010'daki görüşmeleri, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun 19 Aralık 2010'da Ankara'da olması nediyle ertelenmişti. Liderlerin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile BM Özel Temsilci Buttenheim'ın da katıldığı bugünkü görüşmede, Yönetim ve Güç Paylaşımı konusunu ele almaları bekleniyor. Liderlerin bir araya gelmediği sürede, temsilcileri Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu görüşmeleri sürdürdü. Özel temsilciler, yaptıkları temaslarda, ekonomi ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.