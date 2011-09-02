-Eroğlu ile Hristofyas altıncı kez biraraya geldi LEFKOŞA (A.A) - 02.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakere süreci kapsamında Lefkoşa'daki Ara Bölge'de yeniden bir araya geldi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisinin ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılan görüşmede, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer da hazır bulunuyor. Altıncı "tam gün" görüşmede önceki toplantıda ele alınmasına başlanan toprak konusunun yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.