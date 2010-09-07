T24 LogoT24 Logo
Dünya

EROĞLU İLE HRİSTOFYAS AĞUSTOSTA 3 KEZ GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A)

07 Eylül 2010 17:13

-EROĞLU İLE HRİSTOFYAS AĞUSTOSTA 3 KEZ GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugünkü görüşmelerinde, ağustosta yapacakları görüşmeler de belirlendi. Eroğlu ve Hristofyas'ın mülkiyet konusunu ele aldığı görüşme sona erdi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Eroğlu ve Hristofyas'ın, daha önce programlanmış 22 ve 28 Temmuz görüşmelerinin dışında 4, 10 ve 31 Ağustosta da görüşeceklerini açıkladı. Downer, "Liderlerin sık görüşecek olmalarından memnunuz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24