-EROĞLU İLE HRİSTOFYAS AĞUSTOSTA 3 KEZ GÖRÜŞECEK LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri kapsamında bugünkü görüşmelerinde, ağustosta yapacakları görüşmeler de belirlendi. Eroğlu ve Hristofyas'ın mülkiyet konusunu ele aldığı görüşme sona erdi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Eroğlu ve Hristofyas'ın, daha önce programlanmış 22 ve 28 Temmuz görüşmelerinin dışında 4, 10 ve 31 Ağustosta da görüşeceklerini açıkladı. Downer, "Liderlerin sık görüşecek olmalarından memnunuz" dedi.