Eroğlu iktidar için iddialı

KKTC'de ana muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi (UBP), 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçime katılacak partisinin 50 milletvekili adayını düzenlenen bir etkinlikle tanıttı



Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda bu akşam düzenlenen etkinlikte, Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu.



UBP Genel Başkanı Derviş Eroğlu, salonu dolduran partililere hitaben yaptığı konuşmada, "tek başına iktidar olacaklarını" ifade ederek, mevcut iktidarın 19 Nisan'da "süpürüleceğini" iddia etti.



Yeniden; umut, kalkınma, refah, demokrasi ve adalet için geldiklerini kaydeden Eroğlu, "kapalı kapılar ardında plan kurmadıklarını, halkla kol kola yürüdüklerini" kaydetti. "Şimdi UBP zamanıdır" diyen Eroğlu, ekonominin kötü durumda olduğunu ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar mutsuz olmadı" dedi.



50 milletvekili adayının 37'sinin yeni olduğunu belirten Eroğlu, "Bu hükümet iflas etmiştir. 19 Nisan seçimlerinin sonucunu bu akşam ilan ediyorum; UBP tek başına iktidar" diye konuştu.



Kıbrıs sorununa da değinerek, onurlu, yaşayabilecek, Kıbrıs Türk halkını mutlu edecek ve bu topraklarda onurlu ve güvenli yaşamasını sağlayacak bir çözüm istediklerini dile getiren Derviş Eroğlu, "KKTC'yi kuran güçlü bir UBP ancak bir anlaşma yapabilir" dedi.



Ülkede Avrupa Birliği (AB) birimini kuran ilk başbakan olduğunu kaydeden Eroğlu, "Hedefimiz AB standartlarını bu ülkeye getirmektir" ifadesini kullandı.

