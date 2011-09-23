-Eroğlu: Hristofyas saldırgan bir dil kullandı NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Kuruluna hitap eden Rum lider Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'ye karşı bilinen iddialarını tekrarladığını, bunu yaparken de saldırgan bir dil kullandığını söyledi. 66. dönem BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları nedeniyle New York'ta bulunan Eroğlu, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas'ın BM Genel Kurulunda dün yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eroğlu, Hristofyas'ın konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'ye karşı bilinen iddialarını tekrarladığını, bunu yaparken de saldırgan bir dil kullandığını belirterek, Hristofyas'ın sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' görüntüsü altında işgal ettiği makamın kendisine ait olmadığını ve Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs'ın tümünü temsil etmediğini bilmesi gerektiğini ifade etti. Hristofyas'ın söylediklerinin usul ve içerik açısından doğruları yansıtmadığını, tarihi gerçekleri saptırdığını ve uluslararası kamuoyunu Kıbrıs'ta devam etmekte olan görüşme süreciyle ilgili olarak yanıltmayı amaçladığını belirten Eroğlu, şunları belirtti: ''Türkiye, 1974'te adayı işgal etmemiş, Kıbrıs Türk halkını mutlak imhadan kurtarmış ve adaya barış getirmiştir. Asıl işgal, Hristofyas yönetiminin 1960 ortaklık cumhuriyeti sandalyesini işgal etmiş olmasıdır ve bu işgal hala sürmektedir.'' Sürdürmekte olduğumuz görüşmeler, Hristofyas'ın iddia ettiği gibi üniter bir devleti bir federasyona dönüştürmeyi değil, yeni bir ortaklığı öngörmektedir. İki toplumlu, iki kesimli, federal bir yapıyı öngören bu ortaklıkta eşit statüde iki kurucu devlet bulunacaktır. Kullandığı lisanda Hristofyas'ın gerçek anlamda kurucu devlet kavramını dahi hazmedemediği görülmektedir.'' Eroğlu, Rum liderin ''Kıbrıs Türk tarafının üzerinde önceden mutabakata varılan yakınlaşmalardan geri adım attığı'' şeklindeki iddiasının ise tam bir çarpıtma olduğunu ifade etti. Yaptığı açıklamada Eroğlu, ''Üzerinde mutabık kalınmış konuları dahi açıklamaktan kaçınan ve Kıbrıs'taki iyi niyet misyonu çerçevesinde görüşmeleri sürdüren Genel Sekreter'in bile kaydedilen yakınlaşmaları açıklamasına engel olan Hristofyas'ın kendisidir'' ifadesini kullandı. ''Bununla da yetinmeyen Hristofyas, görüşmelerin devam ettiği, kritik ve belirleyici bir safhaya ulaştığı bir dönemde görüşmelerin amaç ve ruhuna ters düşen provokatif faaliyetlerde bulunmaktadır'' denilen açıklamada, Rumların bu faaliyetleri arasında son günlerde Kıbrıs adası etrafındaki denizlerde bölge ülkeleriyle tek yanlı olarak imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde denizaltı hidrokarbon yataklarından faydalanmaya yönelik faaliyetlerinin başta geldiği belirtildi.