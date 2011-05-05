-EROĞLU HRİSTOFYAS GÖRÜŞMESİ BİTTİ LEFKOŞA (A.A) - 05.05.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, tarafların uluslararası alanda yaptığı ve olası bir anlaşmada geçerli olacak uluslararası anlaşmalar konusunda özel temsilcilerinin yaptığı çalışmayı onayladı. Eroğlu ve Hristofyas'ın Kıbrıs müzakereleri kapsamındaki görüşmesi tamamlandı. Liderler, uluslararası anlaşmalar, iç güvenlik, balıkçılık ve denizde arama-kurtarma konularını ele aldı. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenhaim'in Lefkoşa ara bölgedeki ikametgahında yapılan görüşmeden sonra, makamına dönüşünde, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Eroğlu, görüşme öncesinde, Rum tarafında polisin, Kıbrıslı Türk bir taksi şoförünün evraklarını alarak olumsuz davranışlarda bulunmasından duydukları rahatsızlığı ilettiğini, Hristofyas'ın da, ''bu konudan rahatsız olduğunu ve ilgili bakana konunun araştırılması talimatı verdiğini'' söylediğini aktardı. Özel temsilciler Kudret Özersay ile Yorgos Yakovu'nun yaptıkları görüşmelerde uluslararası anlaşmalar ve iç güvenlik konusunu detaylandırmaya çalıştıklarını anlatan Eroğlu, uluslararası anlaşmalar konusunun liderlerce onaylanmasının gündeme geldiğini ve iki liderin bu konudaki görüşlerini ortaya koyduktan sonra, onayladıklarını açıkladı. İç güvenlik konusunu da görüştüklerini ifade ederek, federal polisin eşit oranda Türk ve Rum polisten olacağı konusunun ''zaten kabul edildiğini'' anlatan Eroğlu, kurucu devletlerin polis sayısında tam anlaşma olmadığını, kurucu devletlerdeki polis sayısının yüzde 60'a (Rum), 40 (Türk) oranını değiştirmemesi gerektiğini kaydetti. -BALIKÇILIK VE DENİZDE ARAMA KURTARMA KONUSU- Özel temsilcilerinin haftaya salı günü, liderlerin de 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da yeniden bir araya geleceğini belirten Eroğlu, bugün ayrıca, balıkçılık ve denizde arama-kurtarma konusunun da gündeme geldiğini bildirdi. Eroğlu, ''Bu konuda, kurucu devlet polisi ve federal polisin rolünü konuştuk. Elbette kurucu devletin de kendi bölgesinde denizde arama-kurtarma operasyonlarında söz sahibi olması gerekmektedir. Bu konudaki ısrarımızı ortaya koyduk'' diye konuştu. Eroğlu, bu konunun bir sonraki konuda yeniden gündeme geleceğini ve görüşlerin yakınlaştırılmasına çalışılacağını söyledi. Derviş Eroğlu, New York'ta yapılacak üçüncü üçlü görüşmenin, 20 Haziran'dan sonra, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un programına uygun bir tarihte yapılacağını da bildirdi. -AP SOSYALİST GRUP BAŞKANI SCHULZ'UN ZİYARETİ- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, bir soru üzerine, yarın Kıbrıs Rum kesimine gelecek Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz'un kendisini de makamında ziyaret edeceğini belirterek, Schulz ile Doğrudan Ticaret Tüzüğü de dahil her konuyu görüşeceklerini kaydetti. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'un, Rum yönetiminin üyelik için ''AB'yi kandırdığı'' yönündeki sözleriyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise Eroğlu, özetle şöyle dedi: ''Hrisostomos doğruyu söylemiştir. Çünkü, Annan Planı'na 'evet' diyecekleri gerekçesiyle AB'ye alınmışlardır. Bu defa doğru söylemiştir. Maalesef Rum tarafı AB'yi aldatmıştır. (AB'nin eski genişlemeden sorumlu üyesi Gunther) Verheugen 'aldatıldım' şeklinde zaten beyanat vermişti, bunu hepimiz biliyoruz.''