-Eroğlu: Hedefimiz adada kalıcı bir ortaklık kurmak LEFKOŞA (A.A) - 31.12.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni yılın, tüm insanlığa, Anavatan Türkiye'ye, ülkeye sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, hedeflerinin, adada kalıcı, adil, yaşayabilir yeni bir ortaklık kurmak olduğunu belirtti ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a verilen söz çerçevesinde, sorunun çözümüne odaklanmak gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs konusunda sürdürülen sürecin tutsağı olmak istemediklerini, 2011'deki yapıcı tavırlarını 2012'de de sürdüreceklerini belirterek, ''Sevgili kardeşlerim, Kıbrıs konusunda hak ve hukukumuzu etkin bir şekilde korumak ve başarılı olmak için birlik-beraberliğimizi devam ettirmek, ekonomimizi sağlamlaştırmak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi karşılıklı sevgi-saygı çerçevesinde en iyi düzeyde tutmak şarttır'' ifadesini kullandı. Eroğlu, 2011 yılına, müzakere sürecinde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun başkanlığında yapılan ve kendilerinin önerileriyle ortaya çıkan üçlü zirve toplantılarıyla girdiklerini anımsattı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Önemli bir kalp ameliyatı geçirmeme rağmen Ocak'ta yapılan Cenevre zirvesine de en iyi şekilde hazırlanarak katıldık. 2011 yılında biri Temmuz diğeri ise Ekim ayında olmak üzere üç tane üçlü zirve görüşmesi yapılmış ve müzakere süreci ileriye taşınmıştır'' ifadesini kullandı. Eroğlu, ''Genel Sekreter'in de açıkça ortaya koyduğu üzere bu yıl müzakerelerin altı başlığından bazılarında ilerlemeler kaydedildiğine'' işaret ederek, ''tabii ki Kıbrıs Rum tarafının bazı konularda gerekli esnekliği gösterip yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde kalsaydı, bundan daha iyisini elde etmenin de mümkün olabileceğini'' kaydetti. -''Süreç ucu açık devam edemez''- ''Umudum özellikle yürütmenin seçimi ve mülkiyet konularında Rum tarafının 2012 yılı başında BM parametreleri içerisine geri dönmesi ve uzlaşmacı şekilde davranmasıdır'' diyen Eroğlu, artık tüm aktörlerin bu sorunun en erken zamanda çözülmesini ve müzakerelerin ucu açık şekilde devam edemeyeceğini söylediğini aktardı. Eroğlu, bu anlayış ve müzakerelerin Rum tarafının AB dönem başkanlığı öncesinde artık sonuçlanması gerektiği yönündeki yaklaşımın 2011 yılında iyice yerleştiğine işaret ederek, ''Önümüzde çok uzun olmayan bir süre vardır ve Genel Sekretere verilen söz çerçevesinde bu sorunun çözümüne odaklanmamız gerekmektedir'' dedi. -''Belirsizliği ortadan kaldırmak için süreci zorlamaya devam edeceğiz''- Kıbrıs Türk tarafı olarak 2011 yılında neredeyse masadaki tüm konularda sürekli olarak yapıcı öneriler ortaya koyduklarını anlatan Eroğlu, bu şekilde BM'ye de yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. Eroğlu, bu tavırlarını, önümüzdeki haftalarda da sürdürmek ve bir sonuç alarak Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu bu belirsizliği ortadan kaldırmak için süreci zorlamaya devam edeceklerini ifade ederek, ''Biz bu sürecin tutsağı olmak istemiyoruz'' dedi. ''Hedefimiz bu adada kalıcı, adil, yaşayabilir yeni bir ortaklık kurmaktır. Biz buna hazırız ve gereğini de yapacağız'' diyen Eroğlu, ''Sevgili kardeşlerim, Kıbrıs konusunda hak ve hukukumuzu etkin bir şekilde korumak ve başarılı olmak için birlik-beraberliğimizi devam ettirmek, ekonomimizi sağlamlaştırmak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi karşılıklı sevgi-saygı çerçevesinde en iyi düzeyde tutmak şarttır'' ifadelerini kullandı. -''Aşılması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar var''- Eroğlu, gelinen noktanın büyük bir başarı olduğunu, ancak aşılması gereken ekonomik ve sosyal sorunlar olduğunu da gizleyemeyeceklerini belirtti. Eroğlu, şöyle devam etti: ''Hükümetimize, parlamentomuza, memurumuza, işçimize, esnafımıza, tüccarımıza, iş insanlarımıza, öğretmenimize, öğretim görevlilerimize, sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hizmetlerinden ötürü teşekkür ederken artık yeni bir atılım sürrecini başlatmak zaruretimizin doğduğunu, bunu hep birlikte yapabileceğimizi belirtmek istiyorum.'' -Türkiye'den gelecek su- ''Anavatan Türkiye ile yakın çalışma içerisinde yeni bir ekonomik işbirliği protokolü imzalanması gerektiğini'' dile getiren Eroğlu, 2014 yılı Mart ayında Anavatan Türkiye'den gelecek 75 milyon metreküp suyun, eğer gerekli çalışmalar yapılır, hazırlıklı olunursa Kıbrıs Türkünün, hatta adanın kaderini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, bu suyun gelişi ile birlikte milli gelirin, refah seviyesinin bugünkünün çok çok ötesine geçmesinin söz konusu olduğunu vurguladı. -''Anayasal değişiklikler daha fazla gecikmemeli''- Anayasal değişikliklerin artık daha fazla gecikmeden yapılması için adımlar atılması gerektiğine işaret eden Eroğlu, ''Meclis hepimizin içini burkan ve milletvekillerimizi de üzdüğünden emin olduğum tartışmalardan kurtulmalı, Meclis İçtüzüğü, Siyasal Partiler Yasası, Seçim ve Halk Oylaması Yasası yaşadıklarımız göz önüne alınarak çağdaş düzenlemelere tabi tutulmalı'' dedi. ''Değerli kardeşlerim, medyada yer alan trafik kazaları, uyuşturucu ve ailevi problemler, soygun, dolandırıcılık, çevre kirliliği ilgili haberleri büyük üzüntü ile okuyorum'' diye devam eden Eroğlu, bu sorunların üstesinden gelmenin partiler üstü bir uğraş gerektirdiğini, beraber çalışılarak, birlik ve destek olarak bu sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğini kaydetti. Eroğlu, trafik kazalarının önlenmesinin başlıca yolunun ise dikkatli araç kullanmak ve kurallara uymaktan geçtiğini belirtti ve herkese sağlık mutluluk dileğine bulundu.