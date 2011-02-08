T24 LogoT24 Logo
Dünya

EROĞLU GÜL VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-EROĞLU GÜL VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 08.02.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'deki son gelişmelerle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamaya göre, Eroğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi için inisiyatif üstlenmeye devam ediyor. Eroğlu, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yarım saati aşkın bir süre devam eden telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, son gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş ve düşünceler ortaya konulurken, Türkiye ve KKTC arasındaki tarihi bağlarla sıcak ilişkilerin herhangi bir şekilde zedelenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Açıklamda, iki Cumhurbaşkanının konuyla ilgili temaslarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, Eroğlu'nun, dün akşam da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Kıbrıs konusunun yanı sıra son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24