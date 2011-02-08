-EROĞLU GÜL VE DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 08.02.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC'deki son gelişmelerle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığında yapılan açıklamaya göre, Eroğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesi için inisiyatif üstlenmeye devam ediyor. Eroğlu, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yarım saati aşkın bir süre devam eden telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, son gelişmelerle ilgili karşılıklı görüş ve düşünceler ortaya konulurken, Türkiye ve KKTC arasındaki tarihi bağlarla sıcak ilişkilerin herhangi bir şekilde zedelenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Açıklamda, iki Cumhurbaşkanının konuyla ilgili temaslarını önümüzdeki günlerde de sürdüreceği belirtildi. Açıklamada, Eroğlu'nun, dün akşam da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede Kıbrıs konusunun yanı sıra son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.