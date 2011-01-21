-EROĞLU GÖRÜŞMELERİN UZAMASINDAN YAKINDI LEFKOŞA (A.A) - 21.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 26 Ocakta Cenevre'de yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmelerinden beklentilerinin, Kıbrıs konusunda sonuç alıcı bir çalışma yapmak olduğunu belirterek, ''(Müzakerelere) artık bir zaman limiti konması gereği vardır. Mart ayında da üçlü Kıbrıs görüşmesi yapılacak''dedi. Eroğlu'nun, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. Eroğlu, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, bugün, Yönetim ve Güç Paylaşımı ile Avrupa Birliği konularını ele aldıklarını, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'in Cenevre görüşmesine ilişkin görüşlerini sunduğunu, kendilerinin de bu konuda önerilerini aktardıklarını söyledi. -''MÜZAKERELERİN YILLARA YAYILMASINI İSTEMİYORUZ''- Cenevre görüşmesinden beklentilerinin "2011 yılının ilk çeyreğinde Kıbrıs konusunda sonuca varılabilecek bir çalışmanın yapılması" olduğunu ifade eden Eroğlu, müzakerelerin gelecek yıllara yayılmasını istemediklerini kaydetti. ''Sonuç alıcı bir görüşme olmasını beklemekteyiz'' diyen Eroğlu, bu yıl Türkiye ve Kıbrıs Rum kesiminde seçimler olduğunu hatırlatarak, Kıbrıs görüşmelerinin yıllardır devam ettiğini, konuşulmayan yanı kalmadığını, ama henüz bir çözüm bulunamadığını söyledi. -BAN'DAN TAVIR BEKLENTİSİ- Eroğlu, zaman zaman ortaya çıkan ve Türk tarafının benimsediği çözüm önerilerini Rumların reddettiği dikkate alınarak, müzakerelere bir zaman limiti konması gerektiğini vurguladı. ''Müzakereler sonsuza kadar devam edemez, elbette bir sonunun olması lazım'' diyen Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un mart ayının ikinci yarısında yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesinde bir tavır ortaya koymasını beklediklerini söyledi. Eroğlu, ''Genel Sekreter'in özellikle, martın ikinci yarısında yapılacak görüşmede, ki son olmasını temenni ederiz, bir tavır ortaya koyacağını da beklemekteyiz'' dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, bir soru üzerine, Cenevre görüşmesinin, 18 Kasımda New York'da yapılan üçlü Kıbrıs görüşmesine paralel bir görüşme olacağını ifade ederek, Genel Sekreter'in beklentilerini de içeren görüşlerini ortaya koymasını beklediklerini kaydetti. Eroğlu, Ban'ın, Cenevre'de esaslı konular ve müzakerelerdeki 6 başlıkla ilgili bazı görüşlerinin olacağını tahmin ettiklerini belirterek, Genel Sekreter'in daha aktif olmaya çalışacağını beklediklerini sözlerine ekledi.