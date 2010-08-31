-EROĞLU GÖRÜŞMEDEN UMUTLU AYRILDI LEFKOŞA (A.A) - 31.08.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, mülkiyetle ilgili kapsamlı önerilerini 3 Eylülde sunacak, 7 ve 10 Eylül de ise önerilere ilişkin tam gün görüşme yapacak. Liderlerin Lefkoşa ara bölgede yaptığı görüşme sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığına dönüşünde yaptığı açıklama, bugünkü görüşmede, genelde Eylül ayının görüşme programı üzerinde durduklarını belirtti. 3 Eylül Cuma günü bir araya geleceklerini ve mülkiyet başlığına ilişkin kapsamlı önerilerini karşılıklı sunacaklarını açıklayan Eroğlu, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde ise saat 10.00'dan 17.00'ye kadar tam gün, önerilerle ilgili görüşme yapacaklarını bildirdi. Eylül ayında kendisinin ve Hristofyas'ın yurt dışı ziyaretleri olacağına işaret eden Eroğlu, o nedenle Eylül ayında 3 görüşme belirlediklerini kaydetti. Eroğlu, "7 ve 10'undaki toplantı gündeminde tam gün müzakere edeceğiz. Tahmin ederim yakınlaşma olabilir. Birbirimizin önerilerini enine boyuna tartışma, bir uzlaşı noktasına gelme mümkün hale gelebilir. Bunları 7'sinde ve 10'unda yapacağımız toplantılarda göreceğiz" dedi. Eroğlu, bir soru üzerine, tam gün görüşmelerde, sadece mülkiyet konusunun ele alınacağını belirtti. Bu arada liderler bu akşam, Hristofyas'ın Limasol'daki evinde yemekte buluşacak.