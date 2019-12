-EROĞLU: GÖRÜŞME SUNULACAK RAPOR AÇISINDAN ÖNEMLİ LEFKOŞA (A.A) - 16.11.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, kendisi ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la New York'ta 18 Kasım Perşembe günü yapacağı üçlü görüşmenin, Ban'ın BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor açısından önemli olduğunu söyledi. New York'da yapılacak üçlü görüşme için bu akşam KKTC'den ayrılarak İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Eroğlu ve beraberindeki heyet, yarın saat 10.50'de İstanbul'dan New York'a hareket edecek. Eroğlu, Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un davetine uygun hazırlandıklarını, bazı stratejilerle yola çıktıklarını, basına esas açıklamayı adaya dönünce yapacağını söyledi. New York'taki görüşmede BM Genel Sekreteri'nin masaya koydukları ile masaya konan önerilere karşı Kıbrıs Türk ve Rum tarafının görüşlerinin enine boyuna tartışılacağını kaydeden Eroğlu, ''Bir karara varılacağını zannetmiyorum, ama Genel Sekreter elde edeceği bilgiler çerçevesinde raporunu hazırlama fırsatı bulacak'' dedi. BM Genel Sekreteri Ban'ın Güvenlik Konseyi'ne sunacağı raporun 23 Kasım'da hazırlanacağını öğrendiklerini belirten Eroğlu, görüşmenin hem rapor, hem de Genel Sekreter Ban'ın Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne yapacağı bilgilendirme açısından önemli olduğunu kaydetti. Yabancı basında, ''Birleşmiş Milletler'in New York'taki üçlü görüşmede Kıbrıs müzakerelerinde yeterli ilerleme kaydedilmediği kanısına varması durumunda, devam eden görüşmelerden elini çekebileceği'' yönünde yorumlar çıktığının anımsatılması üzerine Eroğlu, ''ciddi bir görüşme öncesi yorumlar hakkında görüş belirtmenin doğru olmadığını'' belirterek, ''ancak, demek ki görüşmenin seyrinden usananlar ortaya çıkmaya başlamıştır'' dedi. -''TIKANIKLIK VAR''- BM Genel Sekreteri'nin görüşmelerin geleceğine ilişkin düşüncesini bilmediğini belirten Eroğlu, ''Bu yönde bir düşüncesi varsa 18'indeki toplantıda bunu açıklayacağını zannetmiyorum. Raporunu daha tarafsız bir gözle ele alıp hazırlama düşüncesiyle toplantıya çağırmıştır. Çünkü tıkanıklıklar vardır. Bu tıkanıklıkların aşılması için tarafların düşüncelerini anlamaya çalışacaktır'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Eroğlu'na Müsteşarı Mustafa Tokay ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Kudret Özersay eşlik ediyor. Eroğlu'nun heyet üyelerinden bazıları da yarın sabah KKTC'den ayrılacak.