-EROĞLU FÜLE'YLE GÖRÜŞTÜ BRÜKSEL (A.A) - 14.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta taraflar arasında bir anlaşma olmadan Rumlar'ın AB dönem başkanlığını üstlenmelerinin adada bir anlaşma imkanının olmadığı anlamına geleceğini söyledi. Brüksel'de AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle ile bir araya gelen Eroğlu, 1,5 saatlik görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, bu yıl sonuna kadar Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varılması konusunda AB Komisyonu ile görüş birliği içinde bulunduklarını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Özellikle çözüm konusunda Rum tarafının teşvik edilmesine ihtiyaç duyulduğu bir dönemde AB'nin taahhüt ettiği üzere KKTC üzerindeki izolasyonları kaldırması çağrısını tekrarlayan Eroğlu, sorun çözülmeden Rumları üye kabul ederek çözümsüzlüğün devamını sağlayan AB'nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, "2012 yılının ikinci yarısında Rumların AB dönem başkanı olması sadece bizi rencide etmez. Aslında AB'nin de sorunlu olan bir ülkenin dönem başkanlığı yapmasından dolayı huzursuz olması, rahatsızlık duyması gerekir" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, çözüm olmadan Rumların dönem başkanlığını devralmaları halinde ne tepki vereceklerinin sorulması üzerine, ''Kıbrıs'ta bir anlaşma olmadan Rumlar'ın AB dönem başkanlığını üslenmesinin adada bir anlaşma imkanının olmadığı anlamına geldiğini'' söyledi. Derviş Eroğlu, şöyle devam etti: "Yani bu 2012'yi de kaybetmek demektir. 2013'te de Rum tarafında cumhurbaşkanlığı seçimi var, 2013'ü de kaybetmek demektir. Kıbrıs Türk halkının daha yıllarca bir anlaşma olsun diye beklemesi mümkün değildir. Neticede sabrın da bir sınırı var." Eroğlu, "Biz 40 küsur senedir sabırla müzakereleri takip ediyoruz. Müzakere masasında nefes tüketen, anlaşma yolları arayan bulan biz, reddeden onlar. Ama onurlandırılanlar da onlar. 'Bunu Allah da kabul etmez' derler ya" şeklinde konuştu. -FÜLE'DEN AÇIKLAMA- AB Genişleme Komiseri Füle ise görüşmenin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, Eroğlu'na "Avrupa topraklarında en eski sorunlardan birinin sona ermesi anlamına gelen Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme ulaşılması için iki toplum lideri ve BM'nin çabalarına verdikleri güçlü desteği tekrarladığını" belirtti. Geçen hafta BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un katılımıyla Cenevre'de gerçekleştirilen üçlü zirvenin ardından Eroğlu'yla birlikte bundan sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ve Ekim ayına kadar temel uzlaşmazlık konularında anlaşma sağlanmasının önemini paylaştıklarını dile getiren Füle, "bu sonucun elde edilmesini sağlayacak liderlik ve uzlaşma ruhu gösterilmesi talebinde bulunduğunu" bildirdi. Görüşmede Yeşil Hat üzerinden ticaret ve KKTC'ye mali yardım konularının da gündeme geldiğini aktaran Füle, Eroğlu'na Kıbrıs Türk toplumunu gelecekte de desteklemeye devam edecekleri güvencesi verdiğini belirtti. Füle, Eroğlu'nu 2011 yılında ve özellikle 2012 yılında çözüm bulunması ve adanın birleşmesi halinde yapacakları mali yardım konusunda bilgilendirdiğini aktardı.