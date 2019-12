-EROĞLU: ELLERİNE SİLAH VERİRSENİZ ŞIMARIRLAR BRÜKSEL (A.A) - 14.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununa bugüne dek çözüm bulunamamasında Avrupa Birliği'nin (AB) payı olduğunu belirterek, "75 milyonluk Türkiye ile oynaması için 800 bin kişinin eline silah verirseniz, onlar da şımarır" dedi. Brüksel temaslarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, Kıbrıs sorunu çözülmeden Yunanistan'ı ve Rum kesimini üyeliğe kabul eden AB'nin, bu davranışıyla çözümsüzlüğü teşvik ettiğini belirtti. AB'nin bu hatasını telafi etmesi ve Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutması için KKTC'ye ambargoları kaldırması ve doğrudan ticareti başlatması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, bu adımların atılmaması halinde Kıbrıs'ta çözüm istediğini her fırsatta tekrarlayan AB'nin samimiyet testini kaybetmiş olacağı uyarısında bulundu. Eroğlu, AB'nin tutumuyla ilgili "AB yetkilileriyle konuştuğumuzda (haklısınız) diyen çok oluyor. (O zaman doğrudan ticaret tüzüğüne oy verin) dediğimizde, (bir üyemizi kıramayız) diyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Kıbrıs Rum kesiminin, doğrudan ticaret tüzüğünün kabul edilmesi halinde Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini engelleme tehdidi konusunda "75 milyonluk Türkiye ile oynaması için 800 bin kişinin eline silah verirseniz, onlar da şımarır" tespitinde bulunan Eroğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan dünyadaki ağırlığının her geçen gün arttığı bir ortamda "bu oyunun uzun sürmeyeceğini" kaydetti. Eroğlu, Kıbrıslı Türkler'in "ambargoyu hak edecek bir halk olmadığını" belirterek AB'nin tehdit olarak gördüğü İran'a bile KKTC'ye uyguladığı kadar sert yaptırım uygulamadığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Biz hiçbir dönemde insanca, huzur ve güven içinde yaşama mücadelesinin dışına çıkmadık. İran'a uygulanan ambargonun daha ağırı bize uygulanıyor. İran en azından tehlike olarak görülüyor, bombalar geliştiriyor. Bizim komşularımızı tehdit edecek bir davranışımız yok, silah yarışı içinde değiliz. Bilakis, kendi yağıyla kendi ciğerini kavururken, Türkiye'nin de yardımlarıyla ayakta duran bir ülkeyiz. O bakımdan, AB'nin daha anlayışlı davranması gerekir diye düşünüyorum" dedi. Eroğlu, Kıbrıs'taki müzakerelerde çözüm çıkmaması halinde alternatif planlarının olup olmadığının sorulması üzerine, şunları kaydetti: "KKTC bir devlettir ve bir devlette olması gereken bütün organlar teşekkül etmiştir. Bu gerçeği değiştirmek mümkün değil. Neticede sınırları belli bir toprak üzerinde bağımsızlığımızı sürdürüyoruz. Dünya tanımasa da ben cumhurbaşkanıyım ve hükümetimiz, meclisimiz var. 2003 yılında almış olduğumuz bir kararla, dönemin Rum lideri Tasos Papadopulos'a rağmen kapıları açmıştık. O günden beri kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye geçişler ve dostane temaslar oluyor. Dolayısıyla şu anda komşularıyla da iyi diyalog içinde olan bir devlet pozisyonundayız. Buna rağmen, Kıbrıs'ta yaşayabilir bir anlaşma arayışı içindeyiz. Müzakereler devam ederken B planımız, C planımız gibi birşey söyleme ihtiyacı hissetmiyoruz. Çünkü müzakere masasında anlaşma niyetiyle oturuyoruz. Elbette günün sonunda anlaşma olmazsa, görüşmeler koparsa ve bunu koparan Rum tarafıysa, kendi başımızın çaresine bakma günü geldiğinde, elbette oturup değerlendirme yaparız. Şu anda bizi B planından ziyade müzakereler ilgilendiriyor. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını samimi şekilde denememiz ve bunun için uğraş vermemiz gerekmektedir. Anlaşma konusunda Rum tarafından daha arzulu olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim." -İSRAİL-RUM YAKINLAŞMASI- Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail baskınının ardından Rum yönetiminin İsrail'le yakınlaşmasını da değerlendiren Eroğlu, "Bu olayın ardından Rum yönetimi Dışişleri Bakanı (Markus Kiprianu) hemen tel Aviv'e gitmiştir. Sıkı bir diyalog kurdular. İsrail hükümeti Rum yönetiminden daha açıkgözlüdür. Kiminle oyun oynayacaklarını çok iyi takdir eder. Türkiye ile bir soğukluk yaşanmış olsa da bunun uzun ömürlü olamayacağını herhalde takdir eder. Güney Kıbrıs Rum yönetimi her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor ama Türkiye'nin gücünü İsrail çok iyi bilmektedir. Ortadoğu'da Türkiye gibi bir müttefike mutlaka ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, Kıbrıs Rum yönetiminin bu hareketleri geçiş döneminde sergilenen davranışlar olarak değerlendirilebilir" şeklinde konuştu. Brüksel temasları kapsamında dün AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Steven Vanackere ile görüşen Eroğlu, bugün de Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB Genişleme Komiseri Stefan Füle'yle biraraya gelecek.