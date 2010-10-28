-EROĞLU: DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ BU YIL GÜNDEMDEN DÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 28.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik hazırlanan Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün 2010 yılı için gündemden düşmüş sayıldığını söyledi. Almanya ve Belçika'daki temaslarını tamamlayarak KKTC'ye dönen Cumhurbaşkanı Eroğlu, Ercan Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, ziyaretlerinde, Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Türk tarafının önerileri hakkında bilgi verdiklerini, izolasyonların kaldırılması yönündeki beklentilerini anlattıklarını kaydetti. Eroğlu, Almanya ve Belçika'yı kapsayan 3 günlük ziyaretinde Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ve pek çok yetkili ile görüştüğünü belirtti. Füle ile görüşmesinde Doğrudan Ticaret Tüzüğü hakkında kısa bir sohbet yaptığını belirten Eroğlu, tüzüğün, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi'nden Avrupa Parlamentosu'na havale edilmiş olsaydı, oy çokluğu ile geçme imkanının doğmuş olacağını söyledi. Tüzüğü, Türkiye'nin limanlarını Kıbrıs Rum kesimine açma koşulunu içeren AB ile Türkiye arasında yapılan 10. protokole bağlama gibi bir eğilim bulunduğunu belirten Eroğlu, ''Ticaret Tüzüğü belki akıbeti meçhul denecek bir noktaya itilmiş oldu. Füle bana bazı değişikliklerin olabileceği şeklinde görüş bildirmişti, ancak bu zaman içerisinde olacak bir husustur. Doğrudan Ticaret Tüzüğü bu yıl için gündemden düşmüş sayılıyor'' dedi. Tüzüğün Avrupa Komisyonu tarafından tekrardan gündeme alınıp Avrupa Parlamentosu'nun gündemine getirilme olasılığının da bulunduğunu ifade eden Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafı olarak daha ziyade üzerinde durdukları konunun izolasyonların kaldırılması olduğunu belirtti. İzolasyonların kaldırılmasının, başta KKTC'ye direkt uçuşların başlaması anlamına geldiğini söyleyen Eroğlu, Kıbrıs konusunda varılacak bir antlaşmanın yaşayabilir olabilmesi için Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ekonomilerinin yakın olması gerektiğini vurguladı.