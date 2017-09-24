Eroğlu: Dereler ıslah edilmese, Arhavi'de büyük felaket olurdu (2)

16 TESİSİN TEMELİ ATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsmail Kahraman Kültür Merkezi\'nde düzenlenen ve DSİ tarafından inşa edilecek dere ıslahları ve taşkın koruma tesislerinden oluşan 14 tesis ile Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2 tesis olmak üzere 207 milyon lira tutarındaki 16 tesisin temel atma törenine katıldı. Bakan Veysel Eroğlu, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi kapsamında bu bölgeye 2019 yıl sonuna kadar bakanlık olarak 31 milyar 522 milyon liralık bir yatırım yapılacağını açıkladı. Rize ile birlikte bu bölgenin muhteşem bir merkez olacağını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Hükümetlerimiz döneminde bakanlığımız Rize\'ye 12 milyar liralık yatırım yaptı. Bu yeterli mi? Yeterli görmüyorum.Daha güzel hizmetler yapmak için seferberlik başlattık. Rize için çok büyük imkan sağlanacak. Rize adeta uçacak. Rize\'nin bahtı açık geleceği parlak\" dedi.

Temeli atılacak tesislerle Rize şehir merkezi, 3 ilçe, 10 mahalle, 17 köy ve 2.680 dekar arazi taşkınlardan korunacağını ifade eden Bakan Eroğlu, \"Ayrıca ormancılık projeleri ile Rize’de ağaçlandırma yapılacak ve ormanların bakımı sağlanacak. Rize’ye verdiğimiz 424 milyon liralık 56 müjdeye ilave olarak 89 milyon lira yatırım bedeline sahip 14 müjde daha veriyoruz. Böylece son 4 yılda Rize\'ye toplam 513 milyon liralık 70 müjde vermiş olacağız.\" diyerek hayırlı olmasını diledi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve protokol üyeleri 207 milyon lira tutarındaki 16 tesisin temelini düğmeye basarak attı. Bakan Eroğlu ardından arıcılara sertifikalarını dağıttı. Bir arıcı Bakan Eroğlu\'na kestane balı hediye etti.

2 BİN 500 FİDAN DAĞITILDI

Temel atma töreninin ardından 10 aileye Orköy sertifikası verildi. İsteyenlere, likapa, Trabzon hurması, ceviz, incir, yaban elması ve karayemiş türlerinden oluşan toplam 2500 adet fidan ücretsiz dağıtıldı. Dağıtılan fidanlardan almak isteyenler büyük çaba harcadı.

KADİR TOPBAŞ\'IN İSTİFASINI DEĞERLENDİRDİ

Rize Belediyesini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Belediye Başkanı Reşat Kasap\'tan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ziyaret sırasında bir gazetecisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın istifasına yönelik bir sorusu üzerine Bakan Eroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Şimdiye kadar hizmet etti. Kendisi uzun yıllar hizmet ettiği için bu kendi kararı. İstifa da bir haktır ve saygı ile karşılıyoruz. Kendisi, \'Partimden istifa etmiyorum, belediye başkanlığından istifa ediyorum\' dedi. Şimdiye kadar hizmet etti kendisine teşekkür ediyoruz. Bunun altında bir şey aramak yanlış. Kendisi de izah etti. Kendine göre sebepleri vardır. Kendisi bilir. İstifa ederken düşünceleri vardır. Sağlık veya başka sebepleri olabilir. Geçen bir valimiz emekli olmak istedi, \'Torunlarım var, kimse bakamıyor onları seveceğim\' dedi. 40 türlü sebep olabilir. Bunu kendisine sorarsanız daha iyi olur.\"

Ziyaret sırasında Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Bakan Eroğlu\'na çay, bardak seti ve Rize bezi hediye etti. Bakan Eroğlu Trabzon\'a hareket etti.

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