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Dünya

EROĞLU, DENKTAŞ VE TALAT İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A)

19 Ocak 2011 11:37

-EROĞLU, DENKTAŞ VE TALAT İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 19.01.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 26 Ocakta Cenevre'de yapılacak üçlü Kıbrıs görüşmesi öncesinde, son durumu değerlendirmek ve görüş alışverişinde bulunmak üzere, KKTC'nin 1. ve 2 Cumhurbaşkanları Rauf Denktaş ve Mehmet Ali Talat ile biraraya geldi. Cumhurbaşkanlığında kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanlarına, Eroğlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay da eşlik ediyor. Görüşme öncesinde açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 26 Ocakta Cenevre'de, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile üçlü görüşme yapacak. Cenevre görüşmesinde, Kıbrıs görüşmelerinin geleceği ele alınacak.

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