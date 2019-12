-EROĞLU: ÇÖZÜMÜ EN ÇOK BİZ İSTİYORUZ LEFKOŞA (A.A) - 14.11.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs’ta bir çözümü en fazla Kıbrıs Türk halkının istediğini, çünkü tüm iyi niyetlerine karşın çözümsüzlüğün mağduru olduklarını belirterek, artık uluslararası toplumun buna bir dur demesi gerektiğini söyledi. 15 Kasım 1983'te ilan edilen KKTC'nin 27. kuruluş yıldönümü resmi kutlamaları, Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun, Bayrak Radyo Televizyonu'ndan (BRT) yaptığı konuşmayla başladı. Konuşma sırasında 21 pare top atışı yapıldı. Eroğlu, 27 yıl önce, böylesi bir günde bir halkın yaşayabileceği en mutlu olaylardan birini yaşadıklarını ve devlet kurduklarını belirterek, herkese Kıbrıs'ta artık 1974 öncesine dönülemeyeceğini ilan ettiklerini kaydetti. Eroğlu, ''Çözüm olacaksa, adil ve kalıcı olduğu sürece biz buna varız, ancak kimse Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek bir statüye sahip olmaksızın havada bırakılmasının adil olduğunu, insan haklarıyla bağdaştığını söyleyemez. Bu belirsizliğin sona erdirilmesi elzemdir ve bu haksız duruma çözüm bulma sorumluluğu uluslararası topluma aittir'' dedi. Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve özgürlük istencini devlet ilanıyla pekiştirmesinin tarihi boyunca verdiği en doğru karar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin desteğiyle çok mesafe katettiğini, milli gelirin 16 bin dolara ulaştığını, ancak daha ileri gitmek için üretmek gerektiğini vurguladı. -''O MECLİSİN ÜYESİ OLMAK''- Cumhurbaşkanı Eroğlu, ''Yaşamım boyunca, hep bağımsızlık ilanı kararını alan o Meclisin bir üyesi olmayı her şeyin üzerinde gördüğümü ifade ettim, etmeye devam ediyorum. O süreçte yaşananları, o günlerde duyduğumuz heyecan ve sevinci tarif etmek hakikaten zordur. Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve özgürlük istencini Devlet ilanı ile pekiştirmesinin, tarihi boyunca verdiği en doğru karar olduğuna inanıyorum'' dedi. 15 Kasım 1983’te devletin ilanının küçümsenecek bir olgu olmadığını, 15 Kasım 1983’ün bir birikimin sonucu olduğunu kaydeden Eroğlu, Kıbrıslı Rumlarla Yunanistan’ın Barış Harekatı sonrasında bile kendilerine uzatılan barış elini tutmamakta ısrar ettiğini, bu nedenle 1. ve 2. Cenevre Konferanslarında başarı sağlanamadığını, Barış Harekatı’nın 2. etabına geçilmesi zorunluluğu ortaya çıktığını anlattı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, 1977 Denktaş-Makarios, 1979 Denktaş-Kiprianu doruk antlaşmalarının da Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması sonucunu doğuramadığını hatırlatarak, 15 Kasım 1983’te cumhuriyetin ilanını değerlendirirken, öncesinde neler yaşandığına göz atmak gerektiğine işaret etti. -''NEW YORK’A İYİ NİYETLE GİDİYORUZ''- Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 18 Kasım’da New York’ta katılacağı toplantıya iyi niyetle gideceğini vurgulayarak, ''iş olsun, karşımızdakileri aldatalım, oyalayalım, zaman kazanalım gibi bir düşünceleri olmadığını'' söyledi. ''Çözümü en fazla biz istiyoruz çünkü tüm iyi niyetimize karşın çözümsüzlüğün mağduru olanlar bizleriz'' diyen Eroğlu, artık uluslararası toplumun buna bir dur demesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu şöyle devam etti: ''Çözüm olacaksa, adil ve kalıcı olduğu sürece biz buna varız, ancak kimse Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek bir statüye sahip olmaksızın havada bırakılmasının adil olduğunu, insan haklarıyla bağdaştığını söyleyemez. Bu belirsizliğin sona erdirilmesi elzemdir ve bu haksız duruma çözüm bulma sorumluluğu uluslararası topluma aittir.'' Eroğlu, yasaların, kamu ve özel sektörün yeni bir ruh ve anlayışla çağın gereklerine uygun bir içeriğe kavuşturulması gerektiğini söyledi. Devleti kurmaktan da zor olanın, onu yaşatmak, yüceltmek ve halkına hizmet eder, halkını mutlu kılar bir içeriğe kavuşturmak olduğunu ifade eden Derviş Eroğlu, ''Bu ise çalışmak, bu toprakları sevmek, vatandaşlık duygusunu yükseltmek ve dirayet ister. Ben bu özelliklerin halkımızda olduğuna yürekten inanıyorum'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, yarınların daha güzel olacağından emin olduğunu belirterek, devletin 27. yaşını mutlulukla, gururla kutladıklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Ne kadar sevinsek, ne kadar coşsak yeridir. Devletimiz yaşıyor ve her türlü haksız engelleme, ambargo ve izolasyona rağmen yüceliyor. Birlik-beraberliğimizi korumak kaydı ile bu yücelme hep devam edecektir. Bizi bir birimize düşürme gayreti içinde olanlara ne olur prim vermeyelim. Anavatan’la birlikte el ele gönül gönüle bugünlere geldik, bugün de beraberiz, yarın da beraber olacağız. Bu dava milli bir davadır. Kıbrıs politikamızı da kalkınma çabalarımızı da Anavatanımızla birlikte çiziyoruz ve çizmeye devam edeceğiz'' dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, devletin kurulmasına katkı yapanları saygı ve şükranla, bugün hayatta olmayanları rahmetle anarak, halkın Cumhuriyet Bayramı’nı ve Kurban Bayramı’nı kutladı.