-EROĞLU, BÜYÜKELÇİ APAKAN İLE GÖRÜŞTÜ LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinde ekim ayına kadar önemli adım atılması temennisinde bulunarak, ''İnşallah ekime kadar bazı önemli adımlar atılır ve önümüzü görebiliriz'' dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Ertuğrul Apakan'ı kabul etti. Eroğlu, kabulde yaptığı konuşmada, gerek müsteşarlık, gerekse büyükelçilik döneminde Apakan ile uzun süre birlikte çalışma imkanı bulduğunu ve dostluklarının, Apakan'ın adaya ilk gelişinden beri sürdüğünü söyledi. Eroğlu, ''Hem aile hem de kişisel dost olarak ilişkimiz yıllardır devam etmekte. New York'tan gelip beni ziyaret etmesi, beni son derece memnun etmiştir. Herhalde ekimde New York'ta yine görüşürüz'' dedi. Ertuğrul Apakan'a, verdiği destek ve katkıdan dolayı teşekkür eden Eroğlu, şöyle devam etti: ''Kıbrıs Türk halkı sizin hizmetlerinizden her zaman iftiharla bahsetmiştir. Bugün de aynı düşünce içinde olduklarını rahatlıkla söyleyebilirim.'' Devam eden Kıbrıs müzakere sürecine de değinen Eroğlu, ''İnşallah ekime kadar bazı önemli adımlar atılır ve önümüzü görebiliriz'' dedi. Büyükelçi Ertuğrul Apakan da bir dönem görev yaptığı Kıbrıs'a yaptığı özel ziyarette Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etmekten gurur duyduğunu söyledi. Apakan, ''Kıbrıs Türk halkının ve hepimizin 20 Temmuz bayramını kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum'' dedi. -RUM YÖNETİMİ DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA EDECEK- Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'a, görevinden istifa etme niyetini ilettiğini açıkladı. Rum radyosunun haberine göre Kiprianu, istifa etmek istemesinin, deniz üssündeki patlamayla yaşanan trajediden doğan suçluluk duygusundan değil, siyasi alınganlıktan kaynaklandığını söyledi. Açıklamasında, izlenim oyunlarından, günah keçilerinden ve kamuoyunun kötü yönde kullanılmasından bahseden Kiprianu, yaşanan trajediye, hatalara ve ihmallere ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Kiprianu, konunun açıklığa kavuşmasına katkıda bulunacağını ifade ederek, herkesin bu konuda gerekli sorumluluğu göstermesi çağrısında bulundu. Öte yandan, Rum Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu da konuyla ilgili açıklamasında, Kiprianu'nun, Hristofyas'a istifa etme niyetini dile getirdiğini söyledi. Rum radyosu, daha önce Kiprianu'nun, Hristofyas'a istifasını içeren mektubu ilettiğini duyurmuştu. Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlama ve Vasiliko'daki elektrik santralinin devre dışı kalmasının ardından, patlama günü, Rum Savunma Bakanı Kostas Papakostas ile Rum Milli Muhafız Ordusu Başkomutanı Petros Çalikidis istifa etmişti.