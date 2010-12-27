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EROĞLU BUGÜN TABURCU OLACAK ANKARA (A.A)

27 Aralık 2010 14:03

-EROĞLU BUGÜN TABURCU OLACAK ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, kalp ameliyatı geçiren KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu hastanede ziyaret etti. KKTC Turizm Kültür ve Çevre Bakanı Kemal Dürüst ile birlikte Güven Hastanesi'ne gelen Küçük, Cumhurbaşkanı Eroğlu ile bir süre görüştü. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Küçük, Eroğlu'nu çok sağlıklı gördüğünü söyledi. -EROĞLU TABURCU OLUYOR- Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun ameliyat olduğu Güven Hastanesi'nin Başhekimi Tevfik Ali Küçükbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Eroğlu'nun bugün taburcu olacağını belirtti. Eroğlu'nun 19 Aralık pazar günü koroner arter rahatsızlığıyla hastaneye geldiğini ve tetkiklerinin yapıldığını hatırlatan Küçükbaş, Eroğlu'nun aynı gün Dr. Haldun Karagöz ve ekibi tarafından Koroner baypas ameliyatına alındığını dile getirdi. Ameliyatın başarılı geçtiğini ve ardından Eroğlu'nun bir gün yoğun bakımda kaldığını kaydeden Küçükbaş, 20 Aralık tarihinden itibaren serviste takip ve tedavisi süren Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, bu akşam da kendisinin hastaneden taburcu olacağını belirtti.

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